Torna a Lavagna “Sono tutti cavoli nostri” con degustazioni, conferenze, show cooking e street food

Edizione numero 5 a Lavagna per “Sono tutti cavoli nostri”, la rassegna dedicata ai prodotti agroalimentari di eccellenza del territorio e in particolare al prelibato Cavolo Broccolo Lavagnino, che rientra nella categoria degli “Antichi Ortaggi del Tigullio”. Appuntamento sabato 25 e domenica 26 novembre in porticato Brignardello e corso Dante con un programma ricco di attività e manifestazioni. Madrina dell'evento e ospite della rassegna sarà la conduttrice televisiva Tessa Gelisio.

Dalle 10 alle 19 sarà allestito l'Expo dei prodotti agroalimentari e tipici d'eccellenza, sono inoltre previsti show cooking, laboratori, degustazioni, conferenze, spettacoli, visite guidate, giochi per bambini, contest di disegni e ricette e molto altro. Confermato il tradizionale Torneo del pesto al mortaio organizzato in collaborazione con Accademia del Turismo. Novità di questa edizione sarà l'area street food, dove sarà possibile mangiare e bere con prodotti rigorosamente locali. Presenti inoltre ristoranti, bar e gastronomie con tante ricette dedicate ai cavoli.

Info sulla pagina facebook Sono tutti cavoli nostri oppure sul sito www.lavagnaturismo.it

foto: fb@Sonotutticavolinostri