Solo piano concerto con Michele Savino a Genova

Domenica 7 novembre alle ore 16.30 il musicista e compositore genovese Michele Savino si esibirà nel recital pianistico "Concerto senza passaporto" al Grand Hotel Savoia di Genova.

Un percorso tra improvvisazione, narrazione, scrittura e ispirazione... quella che negli anni, superando i confini, lo hanno portato ad esplorare la musica in tutte le sue forme.

E proprio questo vuole essere il concerto. La condivisione del suo lavoro, della sua passione e degli autori che lo hanno ispirato in questo suo viaggio musicale.

L'evento è organizzato dall'Associazione Musicamica in collaborazione con il Grand Hotel Savoia.

Programma

Prevista l’esecuzione di alcuni brani originali tratti dal suo repertorio di piano solo alternati a momenti di scrittura, di improvvisazione e di narrazione.

I generi musicali diventano territori da esplorare in libertà. Un racconto fatto anche attraverso pagine celebri di autori e autrici di diverse tradizioni.

Dall’impressionismo francese al pop passando per il music-hall e il melodramma, la musica come punto di partenza per itinerari sempre nuovi.

Con musiche di e a partire da: Michele Savino, Erik Satie, Gioacchino Rossini, Bjork, Kurt Weill.

Prima e dopo l’esibizione sarà possibile degustare un aperitivo il bar Royal del Grand’Hotel Savoia.

Ingresso gratuito con offerta libera in favore dell'associazione Musicamica

Direzione artistica a cura di Giovanna Savino.

Necessaria la prenotazione al numero 3396531632

Obbligatorio essere muniti di Green pass e indossare la mascherina, nel rispetto delle norme anti contagio.

