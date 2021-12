"Solo per una notte" alla Quinta Praticabile

Il giorno 5 dicembre 2021 La Quinta Praticabile, Scuola di recitazione per ragazzi e adulti, realizza con i suoi docenti e con i suoi migliori allievi lo spettacolo itinerante “Solo per una notte”, di Modestina Caputo presso la struttura dell’Albergo dei poveri di Genova, dalle ore 17 in poi con un intervallo di 40 minuti tra una rappresentazione e l’altra.

Note di regia

"A volte un atto di illuminata saggezza e straordinaria generosità quale la costruzione di un enorme istituto capace di accogliere i più deboli, specialmente ai nostri tempi, viene percepito come una fiaba.

Può essere poco creduto, può essere ritenuto superato e quindi poco attendibile, ma sempre lascia una dolcezza nel cuore e un senso di speranza per l’avvenire.

La costruzione dell’Albergo dei Poveri nel 1652 e l’accoglienza di tanti derelitti allo scopo di reintegrarli nella società, ha ispirato uno spettacolo da proporre esclusivamente nelle grandi sale dell’Albergo che tutt’ora per chi ha orecchie e cuore sensibili, risuonano di tante voci.

Si tratta di uno spettacolo itinerante ambientato nella prima metà dell’800, nel quale solo per una notte, gli ospiti dell’Albergo rivivranno raccontando le loro storie.

Incontreremo personaggi di fantasia ma con aderenza alla verità storica, Impiegati dell'Albergo attenti a seguire le regole del tempo, Ragazzi avviati al mondo del lavoro, Diseredati, Fanciulle morte di colera, Operai e in ultimo il grande benefattore Emanuele Brignole.

Tutti con la sottile nostalgia della vita che possono afferrare solo per una notte, col desiderio di sentire il calore di chi può ascoltare storie sfuggite al ricordo, dimenticate".



