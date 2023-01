“Solidarietà in Villa”: festa e musica a Santa Margherita Ligure

Torna a Santa Margherita Ligure l’evento “Solidarietà in Villa”, giunto alla seconda edizione e ora riproposto dopo lo stop imposto negli ultimi anni dall’emergenza sanitaria. L’appuntamento, per tutti gli amanti della musica, in particolare quella in voga negli anni Novanta e Duemila, è a Villa San Giacomo, nel complesso di Villa Durazzo, venerdì 27 gennaio, a partire dalle 19:30, per ritrovare lo stile, la musica e le icone di quel periodo. Si potrà gustare un aperitivo mentre l’intrattenimento musicale sarà sulle note suonate dai dj Max Giannini, Marco Franciosa, Matteo Fossati, Mimmo Roselli e Marco Jay.

Offerta consigliata 25 euro, per informazioni e prenotazioni si può telefonare allo 0185 472637 o al 334 6779998, oppure scrivere via mail a info@villadurazzo.it. Le offerte raccolte saranno devolute alle associazioni sportive di Santa Margherita Ligure per l’acquisto di attrezzature.

L’iniziativa è organizzata dalla società Progetto Santa Srl, con il supporto del Comune di Santa Margherita Ligure; partner ufficiale l’Associazione culturale musicale Limelight.