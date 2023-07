Il Sole 24 ore organizza l'evento "Economia del mare 2023" a Genova, Palermo e Venezia

Il Sole 24 ore organizza la seconda edizione dell’evento ‘Economia del Mare‘ destinato all’industria marittima prevista il 14 luglio 2023 dalle ore 10:30 e si svolge simultanea in tre città e in tre porti: Genova, Palermo e Venezia.

Il Mediterraneo, che ospita il 20% dello shipping mondiale, il 27% del volume dei container e il 30% del trasporto di petrolio e gas, sta assumendo un ruolo sempre più centrale nell’economia dell’UE. Per l’Italia questo rappresenta un nuovo impulso a un’industria, quella marittima, che è un settore strategico per l’intera economia nazionale, sia per la cantieristica sia per i servizi connessi agli scambi commerciali e al turismo costiero. La transizione ecologica è destinata a dare nuovo slancio a questo asset, sia in termini di sviluppo sia in termini di occupazione, e in questo evento saranno analizzati i nuovi scenari e le nuove sfide, anche alla luce delle crisi internazionali, che hanno cambiato contesti e obiettivi.

PROGRAMMA

Ore 10:30

APERTURA DEI LAVORI

Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore



Ore 11:00

La via per colmare il gap con i big player internazionali

DA GENOVA

Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM – Studi e Ricerche Mezzogiorno

Pasquale Lorusso, Vice Presidente con delega all’Economia del Mare, Confindustria

Fabiola Mascardi, Consigliere indipendente Italgas, Antares Vision, Gruppo Grendi e Socia WISTA Italy



Ore 11:30

Il Pnrr e l’economia del mare: puntare su una reale crescita del settore

DA GENOVA

Ne discutono:

Anna Del Sorbo, Vicepresidente RSI “Responsabilità sociale d’impresa” Unione Industriali Napoli

Valeria Mangiarotti, Responsabile marketing porti ADSP del Mar di Sardegna, Director technical and Environmental Solutions at Medcruise, President of Port network cruise and the ferry at ESPO – Socia WISTA Italy

Umberto Risso, Presidente Confindustria Genova

Lorenza Rosso, Consigliera di Amministrazione Stazioni Marittime Genova

Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria



Ore 12:10

La decarbonizzazione e il Cold Ironing per una filiera industriale navale sempre più sostenibile e competitiva

DA GENOVA

Ne discutono:

Dario Bocchetti, Head of Energy Saving, R&D and Ship Design Grimaldi Group

Bruno Guglielmini, Amministratore Delegato Amico & Co

Lorenza Rosso, Consigliera di Amministrazione Stazioni Marittime Genova

Mario Mattioli, Presidente Confitarma

Sonia Sandei, Head of Electrification ENEL Group e Vice Presidente Vicario Confindustria Genova con delega Execution PNRR e Transizione Ecologica del Porto



Ore 13:00

Ore 14:00

Genova, Palermo e Venezia: le nuove infrastrutture per il rilancio

DA GENOVA, PALERMO E VENEZIA

Ne discutono:

Beniamino Maltese, Vice Presidente Confitarma

Paolo Emilio Signorini, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



Ore 14:40

PORTI E CONCESSIONI DEMANIALI: L’ESIGENZA DI UNA GOVERNANCE COMUNE CON UNIFORMITÀ DI REGOLE

Da VENEZIA

Ne discutono:

Alessandro Becce, Vice Presidente Assiterminal e Amministratore Delegato FHP Holding portuale F2i

Francesco Munari, Partner e Responsabile practice Port, Shipping & Transport e International & EU Law, Deloitte Legal



Ore 15:10

Nautica da diporto: le opportunità offerte dalla transizione energetica

DA GENOVA

Ne discutono:

Barbara Amerio, Presidente Confindustria Imperia

Marina Stella, Direttrice Generale Confindustria Nautica



Ore 16:10

Il settore crocieristico e l’accesso alla città: il caso Venezia

DA VENEZIA

Serena De Perini, Assessora all’Ambiente del Comune di Chioggia

Vincenzo Marinese, Vice Presidente Vicario Confindustria Veneto Est

Fabrizio Spagna, Presidente e Amministratore Delegato Venezia Terminal Passeggeri



Ore 18:15

CONCLUSIONE DEI LAVORI

