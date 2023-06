“Soirée Rachmaninoff” inaugura l'edizione 2023 del Nervi Music Ballet Festival

Nella splendida cornice dei Parchi di Nervi, parte l'edizione 2023 del Nervi Music Ballet Festival. Dopo l'anteprima di mercoledì scorso dedicata a Raffaella Carrà, domenica 2 luglio ecco l'atteso spettacolo inaugurale: “Soirée Rachmaninoff”, omaggio al grande Sergej Rachmaninoff in occasione dei 150 anni dalla nascita.

Beatrice Rana e Massimo Spada si alterneranno al pianoforte con alcuni dei più amati preludi e sonate del compositore russo, in dialogo con i ballerini in scena e con la violoncellista Ludovica Rana e l’interpretazione di alcune lettere di Rachmaninoff. In programma i balletti Trio sull’ Andantino, dalla Suite n.2 per 2 pianoforti, op.17 e Sonata sull’Andante della Sonata in sol minore op. 19, creati da Uwe Scholz e interpretati dai primi ballerini Rachele Buriassi, Esnel Ramos e Oleksii Potiomkin. In prima assoluta, “Alla fine del mondo” dei coreografi Sasha Riva e Simone Repele sulle Danze Sinfoniche, op. 45 per dieci danzatori tra i quali: Yumi Aizawa (già Grand Théâtre de Genève), Parvaneh Scharafali (già Nederlands Dans Theater), Damiano Ottavio Bigi (già Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, Dimitris Papaioannou). La produzione è a cura di Daniele Cipriani.

Biglietti disponibili su Vivaticket e presso la biglietteria dei Parchi di Nervi (dalle ore 16 sino a 15 minuti dopo l’inizio degli spettacoli nelle giornate degli spettacoli in calendario) o del Carlo Felice (aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle ore 19). Per informazioni: info@nervimusicballetfestival.it

foto: nervimusicballetfestival.it