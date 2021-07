I Soin de Zena cantano Fabrizio De André

A 40 anni dalla pubblicazione dell'undicesimo album di Fabrizio De André conosciuto come l'Indiano per via della celebre immagine di copertina, i Soin de Zena ci proporranno la versione "in tour" del disco, con il loro leader, il Maestro Eliano Calamaro, Irene Manca, Andrea Kala e Luca Nicora.

Lo spettacolo è l'ultimo appuntamento nell'ambito della rassegna "Il "campo" di Fabrizio e la piazza di Don Gallo" che ha ricevuto il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De André, a cura di CIV Banchi, con il supporto logistico di viadelcampo29rosso- spazio museale del Comune di Genova, Comitato Via del Campo e Comunità di San Benedetto al Porto.

Ingresso gratuito (con gradita offerta a cappello per gli artisti).

Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@viadelcampo29rosso.com.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...