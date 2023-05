Torna a Genova Quarto la rassegna di musica d'autore “I SognAutori”

Ritorna a Genova la Rassegna di Musica d'autore “I SognAutori” ideata e curata dal cantautore Antonio Clemente. L'evento, giunto alla settima edizione, si svolgerà nelle Aree Centro Sociale Quarto (Ex Ospedale Psichiatrico in Via Giovanni Maggio 4 a Genova Quarto) e vedrà l'esibizione sul palco di artisti con 12 progetti musicali legati alla canzone d'autore e alla musica folk, sperimentale e strumentale.

Tre gustosi appuntamenti da non perdere con musicisti e cantautori della scena ligure contemporanea, ognuno con il proprio mondo poetico e i propri sogni. Presenta Claudio Gambaro, giornalista e speaker radio televisivo che proprio dall'ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto realizza ogni settimana il radioshow "Quarto Pianeta Live", in onda su Radio Sanremo. Le tre serate saranno riprese da Sanremo TV visibile su Prima Free canale 170 nazionale premendo il tasto verde del telecomando (Smart TV) oppure scaricando l'app di Radio Sanremo.

Ingresso a offerta libera, minimo € 10

Durante le tre serate sarà in funzione un servizio bar

Programma

Venerdì 19 maggio ore 21

Esibizioni di: Alessandro Ferrari, Tomaso Chiarella, Roberta Barabino, Dabstep Jazz Band

Sabato 20 maggio ore 20:30

Presentazione del libro di poesie "Mesopotamia" con l'autore Nico Priano

Esibizioni di: Antonio Clemente, Marco Stella, Max Manfredi, Fabio Vernizzi

Domenica 21 maggio ore 18

Esibizioni di: Francesco Ciapica, Paolo Gerbella, Ruben Esposito, Tina Omerzo

Direzione Artistica: Antonio Clemente e Claudio Gambaro

Cast

ALESSANDRO FERRARI - Dopo diverse esperienze nei gruppi, pubblica l'album "Inventanni". Il suo impegno musicale è diretto a ricercare e mantenere una veste cantautoriale che attraversi tutti i generi, mantenendo al contempo un occhio di riguardo nei confronti del reggae, una passione antica che continua a riscoprire e ritrovare, ma sempre cercando il giusto colpo di vento.

TOMASO CHIARELLA - Cantautore genovese pop rock con tre dischi alle spalle. Un album dal titolo "Trasparente", da cui sono stati estratti due singoli con relativi videoclip "Trasparente" e "Uguale a tutti". Si esibisce sia con la band che con chitarra e voce. Il secondo disco si intitola "E ora che", prodotto ancora una volta da Bernardo Russo e il terzo lavoro è un EP dal titolo "Bella è la vita".

ROBERTA BARABINO - Cantautrice genovese con 3 dischi all'attivo: il primo album "Magot" è prodotto insieme a Raffaele Rebaudengo dei Gnu Quartet come il successivo "Il tempo degli animali" (2019) presentato in anteprima al Lilith Festival, mentre il nuovissimo "Inemuri" è una raccolta di cover e contiene un inedito di Bob Quadrelli.

DABSTEP JAZZ BAND - È stata fondata nel 2018 dal trombettista genovese Simone Dabusti. Il repertorio del quartetto è legato al Jazz Mainstream e Swing degli anni ‘40 e ‘50, omaggiando il sound delle piccole formazioni come quelle di Louis Armstrong, Harry "Sweets" Edison e Roy Eldridge. Nel 2020 è stato pubblicato il primo EP "Tall Cotton" sul sito BandCamp.com.

MAX MANFREDI - Cantautore genovese che ha inciso con Fabrizio De Andrè la celebre "La Fiera della Maddalena" contenuta nel secondo disco "Max". Nel 2009 vince la Targa Tenco con l'album "Luna persa" e nel 2021 esce il settimo album "Il grido della fata" che contiene piccoli gioielli come "Canzone del finale", "Scimmia grigia" ed "Elicriso".

ANTONIO CLEMENTE - Cantautore siciliano di adozione genovese. Ha all’attivo 4 album: "Infinito" (2011), "Davvero" (2012), "Canzoni nel cassetto" (2016) e "I Confini del giorno" (2020). Propone canzoni schiette, contraddistinte da melodie coinvolgenti e testi introspettivi, talvolta ironici e pungenti. Ha pubblicato anche un singolo dal titolo "L'anticonformista" con relativo video.

MARCO STELLA - È un cantautore ligure nato nel 1966. Ha pubblicato il disco "Canzoni disperse" presentato al Premio Tenco 1997 con un omaggio a Mario Panseri, un EP dal titolo "Un piccolo circo italiano" (2001), l'album "Mio nonno era Pertini (Egea 2007) e i singoli digitali "Il tempo e il desiderio" (2019) e "Locande e trattorie" (2021).

FABIO VERNIZZI - Con i suoi lavori ha ottenute numerosi premi, tra cui il "jazzlighthouse" come miglior disco ligure 2004, la "Targa Tenco" ed il Premio Loano nel 2011 con "Janua" di Roberta Alloisio. Ha collaborato con numerosi artisti e formazioni tra cui Andy Sheppard, Bobby Dhuram, Antonella Ruggiero, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Attilio Zanchi, i Chiefteens e moltissimi altri.

NICO PRIANO - Ha pubblicato diversi romanzi di genere noir come "La Canzone del Maresciallo"e "Chi ha rapito Piero Angela?" ma si è cimentato anche con racconti e poesie dedicate al territorio di Ovada. Il romanzo "Prima che il buio" è una storia d’amore, di amicizia e di guerra ancora una volta ambientata in Piemonte (ma non solo) e nel 2023 è arrivata una nuova raccolta di poesie dal titolo "Mesopotamia".

FRANCESCO CIAPICA - Musicista abruzzese dai mille progetti con una voce vigorosa e carismatica. Tra gli album più riusciti citiamo “Il-L?d?re”con la band prog "Il Tempio delle Clessidre", "Finalmente" con i Cartabianca, i libri musicali editi da Fabbrica Musicale, quali "L’Inferno di Dante" e "Girotondo Mondomare" in collaborazione con l’Acquario di Genova.

PAOLO GERBELLA - Scrittore, cantautore e consulente d'azienda. Dopo quattro anni dal concept album "Io, Dino", dedicato al poeta Dino Campana, pubblica "La regina" che aggiunge un tassello importante al quadro artistico di un cantautore sincero e colto, da tempi non sospetti impegnato nella ricerca storica a culturale, abbinandola a un suono autenticamente folk.

RUBEN ESPOSITO - Conosciuto più come scultore, scenografo e gestore dello Spazio Lomellini 17 (centro culturale genovese), è anche un fine cantautore. Come in un rito collettivo, ha raccolto intorno a sé i suoi amici musicisti e ha registrato alla Sala Trionfo del Teatro della Tosse di Genova le canzoni che compongono l'opera "La frequenza delle onde", un album live, ma senza la presenza del pubblico.

TINA OMERZO - Pianista e compositrice nata in Slovenia, si trasferisce a Genova e collabora con diversi artisti come Simona Barbera e gli Echo Art nel progetto “Sicilia!” e con Stefano Cabrera, Marco Tindiglia, Marco Fadda. La sua creatività artistica è influenzata da numerose esperienze musicali che spaziano dal jazz al pop e dalla musica etnica a quella classica. Ha inciso diversi dischi tra cui "Druga Sila".

CLAUDIO GAMBARO - Mattatore radiofonico da oltre trent'anni, giornalista e conduttore televisivo, ha ideato il format "Quarto Pianeta Live" in onda su Radio Sanremo, dove intervista cantanti e gruppi che si esibiscono dal vivo in diretta. E' il presentatore ufficiale di "Palco d'Autore", il contest nazionale dedicato agli autori, cantautori ed interpreti nato a Salerno, giunto alla quarta edizione.