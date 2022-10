"La soffitta stregata": spettacolo di Halloween per bambini al Teatro dell'Ortica

Una notte di paura, una soffitta misteriosa e uno stuolo di fantasmi pronti a farne vedere di tutti i colori al malcapitato protagonista dello spettacolo. Questo è quanto ci aspetta domenica 30 ottobre alle ore 16 presso il Teatro dell'Ortica di Molassana, dove andrà in scena "La soffitta Stregata", lo spettacolo di Halloween che, come di consueto, anticipa l'inizio della stagione teatrale dedicata ai bambini vera e propria.

La storia è molto semplice, ma da brividi: durante la notte di Halloween, il nostro protagonista decide di entrare nella vecchia soffitta a cercare dei travestimenti per poi uscire in strada e spaventare la gente del paese; si rivelerà però lui a essere spaventato poiché la soffitta, proprio nella notte di Halloween, verrà popolata di fantasmi, oggetti stregati prenderanno vita e vi rimarrà chiuso dentro! Riuscirà a uscire senza morire di paura? Il mistero e la paura affrontati in maniera comica e divertente, per uno spettacolo spassoso e pieno di colpi di scena.

A portare sul palco dell'Ortica questa storia è Marco Pernici, de 'Lo Spaventapasseri Teatro'. Un racconto che vuole divertire, emozionare e tenere tutti gli spettatori con la curiosità di sapere come andrà a finire l’avventura del protagonista, regalando ai bambini – e non solo – la possibilità di sognare a occhi aperti e vivere la misteriosa magia della festa di Halloween.