Torna la slitta di Babbo Natale, ecco le prime date per ammirarla a Genova

Per la gioia dei più piccoli, anche quest'anno Babbo Natale tornerà a visitare le delegazioni cittadine a bordo della sua slitta, pronta a regalare magia con animazioni, letture dedicate al Natale, vista anche la ricorrenza di Genova Capitale del libro 2023, caramelle e tante sorprese per tutti i bambini.

E a proposito di sorprese: quest’anno Babbo Natale arriverà anche volando in mongolfiera. La slitta è già arrivata in centro durante questo fine settimana, proseguirà poi la sua corsa lunedì 4 dicembre, dalle 16, nel quartiere di San Fruttuoso, in piazza Martinez, dove ci saranno letture natalizie e distribuzione di caramelle. Martedì 5 diecmebre Babbo Natale e il suo Elfo saranno a Teglia, alle 16:30, nel piazzale della scuola. Le prossime uscite della slitta saranno rese note nei prossimi giorni.