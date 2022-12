Arriva la slitta di Babbo Natale, le date per ammirarla a Genova

È una slitta futuristica e come non se ne sono viste prima quella che porterà Babbo Natale per le strade genovesi, dal Ponente al Levante, per queste festività genovesi.

«La slitta di quest’anno – spiega l’assessore alle Tradizioni, al Commercio e all’Artigianato Paola Bordilli – lascerà a bocca aperta davvero tutti quanti, dai più grandi ai più piccini. Una vera attrazione che fino al 24 di dicembre attraverserà la città da Ponente a Levante, passando per le Vallate, in tutte le delegazioni. È dalla precedente legislatura che questa amministrazione ha deciso di puntare e lavorare sempre di più sul Natale, uno sforzo e un impegno che ci ha fatti diventare “Capitale europea del Natale”. Ma soprattutto abbiamo voluto sempre più puntare su un Natale diffuso in cui tutti i territori cittadini della policentrica città possano sentirsi coinvolti in questa atmosfera natalizia, segno anche della nostra storia. Questo Natale sarà uno spettacolo fatto di tradizione e di un pizzico di magia».

Ecco il calendario delle uscite della slitta dal 2 al 9 dicembre:

Venerdì 2: Municipio V. Teglia, con partenza alle ore 16 dalla scuola di via Teglia 2b;

Sabato 3 dicembre: Municipio IV. Struppa. La partenza è prevista per le 16 dalla sede dell’Associazione Gau, in piazza G. Suppini in via Struppa. La slitta arriverà fino all’intersezione con via Creto;

Domenica 4: Municipio 8. Foce. La partenza sarà da via Paolo Da Novi per arrivare in piazza della Vittoria e in piazza Tommaseo;

Lunedì 5: Municipio III. Partenza da piazza Romagnosi, percorso e soste in via Canevari e piazza Manzoni;

Martedì 6: Municipio II. Sampierdarena. La slitta passerà dai portici di via Cantore e successivamente passerà da via Rolando;

Mercoledì 7: Municipio II. La partenza sarà dalla chiesa di San Marcellino e passerà da via Bologna, piazza Pestarino e via Lugo;

Giovedì 8: Municpio I. Via San Vicenzo, via Galata, piazza Colombo e via Cesarea;

Venerdì 9: Municipio VI. Cornigliano. La slitta arriverà al Villaggio di Babbo Natale di Villa Bombrini e resterà parcheggiata all’ingresso della Villa, al civico 5.

Le uscite della slitta sono tutte programmate per le ore 15:30 e potrebbero subire variazioni e/o cancellazioni in caso di mal tempo.