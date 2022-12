Debutta al Teatro Garage “Sit Down Comedy”, il nuovo spettacolo di Generazione Disagio

Sabato 3 dicembre 2022, alle ore 21, alla Sala Diana del Teatro Garage è in programma lo spettacolo “Sit Down Comedy” di Generazione Disagio, uno spettacolo scritto e interpretato da Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi. Il titolo fa parte della Rassegna G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali, un progetto in collaborazione con l’associazione culturale La Chascona dedicato ai nuovi scenari del teatro emergente, con giovani compagnie provenienti da ogni parte d’Italia.

Il nuovo spettacolo di Generazione Disagio debutta al Teatro Garage dopo il fortunato “Dopodiché stasera mi butto”, con cui il collettivo, che nel 2023 festeggerà i dieci anni di carriera, ha calcato i più prestigiosi palchi d’Italia e ha vinto numerosi premi. È stato vincitore, infatti, al Play Festival di Roma e del Bando Visionari 2015 del Teatro Off di Como, ha registrato il record di incassi e presenze di pubblico al Torino Fringe Festival 2014, vincitore del concorso Giovani Realtà del Teatro 2013, menzione speciale della giuria al premio Scintille 2013 di Asti Teatro 35 e al premio nazionale Intransito Genova del Teatro Akropolis 2013.

In “Sit Down Comedy”, Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi si alternano in un monologo comico a due voci che interroga le contraddizioni della contemporaneità: la voglia di affermazione e l’identità, il rapporto con la natura e la spiritualità, il senso della vita e il senso di colpa, i cocktail e il cambiamento climatico, ricchezza, povertà e migrazioni, per arrivare alla speranza sotto forma di una visione del futuro che mescola la Beat Generation a Martin Luther King.

Si tratta di un primo esperimento di stand up comedy del collettivo, che unisce alla satira e al flusso di pensieri rapido e continuo anche momenti più teatrali e un rapporto diretto di interazione col pubblico. Lo spettacolo è un corto circuito cerebrale che mette in relazione linguaggi e temi molto differenti, un incontro con lo spettatore che diventa autoanalisi pubblica e ci mette contemporaneamente nei panni di uno psicoterapeuta e del suo paziente, un ibrido comico che pone domande e ipotizza risposte allo stesso tempo.

Generazione Disagio è un collettivo artistico fondato nel 2013 di cui fanno parte Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi, entrambi classe 1986 e diplomati alla Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi. Il collettivo crea spettacoli originali e performance su tutto il territorio nazionale, collaborando con realtà come Proxima Res diretta da Tindaro Granata, il Festival Trasparenze di Modena, il Teatro della Tosse di Genova e Zona K di Milano con i Rimini Protokoll. Il collettivo si distingue per un linguaggio innovativo, diretto, provocatorio e divertente, al contempo dissacrante e poetico e per la grande capacità di collaborare con diversi teatri e istituzioni sul territorio nazionale, riuscendo a coinvolgere numerosi artisti e collaboratori nel corso degli anni.

Le prevendite dei biglietti (intero € 14,00 ridotto € 11,00) si possono acquistare all’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18r - cancello, tel. 010 511447) mercoledì dalle 15 alle 18, giovedì dalle 17 alle 20, venerdì dalle 11 alle 14. La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Informazioni: www.teatrogarage.it, info@teatrogarage.it, 010 511447