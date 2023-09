"Sister Blandina, le avventure di una suora dalla Liguria al Far West" al Museo Diocesano

Il Museo Diocesano è felice di invitarvi al finissage della mostra “E tacquero le onde del mare” - che si concluderà lunedì 2 ottobre - con un reading teatrale che racconta un’avventura sui mari domenica 1° ottobre, ore 17.30, preceduta da una visita guidata alla mostra alle ore 17. Maria Rosa Segale ha 4 anni quando, alla metà dell’800, insieme alla sua famiglia emigra negli Stati Uniti. Lascia per sempre la sua casa di Cicagna e raggiunge il porto di Genova per affrontare un lungo viaggio che la porterà fino a Cincinnati, in Ohio. Qui conoscerà le Suore della Carità e si unirà a loro. Maria Rosa diventerà Suor Blandina e a 22 anni partirà sola, attraversando gli Stati Uniti, in un’avventura che la condurrà fino al lontano e selvaggio ovest del Paese, il Far West. Una scelta progressista, rivoluzionaria, di emancipazione femminile per compiere la propria missione sempre dalla parte degli ultimi e di chi vive ai margini della società statunitense, immigrati, ispanici, indiani, fuorilegge.

Una scelta avventurosa come è stata quella di molti italiani che hanno dovuto affrontare il lungo viaggio per mare per arrivare nel Nuovo Mondo, gli Stati Uniti d’America, alla ricerca di migliori condizioni di vita. Tutta la vicenda di Maria Rosa Segale è attraversata dalla sfida, alle insidie del mare, ai pericoli insiti nel visitare territori sconosciuti, con popolazioni distanti dalla sua cultura. Tra le prime a porre la questione dei nativi americani, Suor Blandina è venerata Stati Uniti, Paese che le ha dedicato libri, fumetti e serie televisive. Suor Blandina è Serva di Dio dal 2014 ed è in corso la sua causa di beatificazione. È il momento di riconoscere il suo impegno e ricordare la sua figura anche in Italia. Al termine del racconto la Sassellese offrirà agli intervenuti le sue dolci specialità.

Biglietto € 12,00. La biglietteria aprirà mezz’ora prima dello spettacolo.

Per info e prenotazioni: 010/2475127 e info@museodiocesanogenova.it ( in orario del Museo Diocesano: lunedì 10-13 e 14-18, da mercoledì a domenica 14-18, chiuso il martedì).