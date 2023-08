“Sirene, leggende del Mare”: passeggiata teatrale sotto le stelle a Zoagli

Giovedì 24 agosto alle ore 21 Genova Dreams è lieta di presentare a Zoagli la passeggiata sotto le stelle “Sirene: leggende del Mare”. Il luogo di incontro sarà piazza XXVII Dicembre presso la statua di Canevaro alle ore 20:30. Da qui avrà inizio il suggestivo percorso teatrale che si snoderà sulla straordinaria passeggiata di Zoagli: uno spettacolo divertente e sorprendente adatto a grandi e piccini, alla scoperta della storia del mare, animato da personaggi straordinari... Polene, Marinai, Navigatori e soprattutto Sirene!

L'idea, di Sophie Lamour, nasce per coniugare la bellezza del luogo e i racconti tramandati di pescatore in pescatore: quale migliore palcoscenico della passeggiata a mare di Zoagli di sera. Complice la musica delle onde, e la luce del faro di Portofino in lontananza si potrà godere un'atmosfera unica perduta nel tempo. Sacro e profano si mescolano per fare riemergere dagli abissi del passato, le antiche leggende della tradizione ligure marinaresca, i suoi mostri e, le superstizioni della gente di mare.

Un personaggio misterioso accompagnerà “I viaggiatori nel tempo”, i quali incontreranno passo dopo passo, creature e arcane presenze, che riveleranno i loro segreti: una passeggiata “mitologica”, alla ricerca di colei che guida e protegge chi viaggia per mare, la “Stella Maris”.

INFO E PRENOTAZIONI 340 4910024