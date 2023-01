Alberto Patrucco al Sipario Strappato con “Vedo buio!”

Sabato 21 gennaio alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva Alberto Patrucco con “Vedo buio!”. I più fedeli estimatori di Alberto Patrucco ricorderanno questo titolo in libreria e come incipit dei suoi monologhi televisivi. Ma “Vedo buio!” è prima di tutto uno spettacolo dal vivo; una panoramica al vetriolo sui tempi che stiamo vivendo, intrisa di comicità vera, dunque non indulgente o auto-consolatoria.

Liberato dagli orpelli del quotidiano, lo spettacolo assume in questo modo tutta un’altra angolazione: attinge dalla cronaca, certo, ma si alimenta anche di più ampi scenari storici. E sullo sfondo, le tante vicende che hanno condizionato – e segnano ancora – il nostro attuale stile di vita. In questo spettacolo, Alberto Patrucco non risparmia niente, nessuno e nemmeno se stesso. Così, tanto per tornare a ridere sul serio.

“Alberto Patrucco – dice Sara Damonte, direttore artistico del Sipario Strappato – rappresenta un altro graditissimo ritorno per il nostro teatro che quest’anno spegne 30 candeline, con uno spettacolo che è comico e riflessivo allo stesso tempo”.

Il biglietto costa 12 euro, ridotto 10 euro. Sono disponibili abbonamenti a 5, 10 e 20 spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121