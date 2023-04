L'acclamato “Tutto Shakespeare in 90 minuti” al Sipario Strappato di Arenzano

Sabato 29 aprile alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) la Banda degli Onesti porta in scena “Tutto Shakespeare in 90 minuti”, dal testo di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield, per la regia di Silvano Picerno. Sul palco, Picerno, Leo Coviello e Antonella Nicoletti.

Dopo un interminabile successo a Londra, prima nei teatri off e in seguito per quasi un decennio da record al Teatro Criterion di Piccadilly Circus ed ancora in tour da più di vent’anni, arriva anche in Italia lo spettacolo che ha divertito fino alle lacrime decine di migliaia di spettatori di tutto il mondo. Una sfida teatrale ai limiti dell’impossibile: come condensare l’opera completa di Shakespeare - 37 opere - in 90 minuti con soli 3 attori? Vengono messe in scena (nelle forme più impensabili) “Romeo e Giulietta”, “Tito Andronico”, “Otello”, “Giulio Cesare”, “Antonio e Cleopatra”, “Macbeth”. Ma non solo, ci saranno addirittura tutte le commedie shakespeariane mescolate comicamente dai tre protagonisti e non può mancare “Amleto”, che verrà realizzato in un modo incredibile.

In questo spettacolo esilarante e dissacrante la quarta parete non esiste e gli attori parlano e interagiscono con il pubblico continuamente. I personaggi vengono stravolti e spesso pare di assistere ad uno spettacolo giullaresco, ad una parodia sconvolgente o addirittura ad un pezzo di cabaret. Straordinariamente veloce, spiritoso e irriverente, con l’uso delle più svariate tecniche interpretative e di innumerevoli cambi costumi, spinge al massimo sulla comicità fisica e travolgente, derivante da un approccio scenico che deve molto alla commedia dell’arte. Un’immersione leggera e stravagante nel mondo shakespeariano, un omaggio divertito e divertente, all’opera del più grande drammaturgo di tutti i tempi. La potenza e la poesia dei suoi versi non vengono totalmente meno, anche se lo scopo, in fondo, non è altro che divertire il pubblico, incuriosirlo e svelare il lato comico che si cela anche nelle tragedie più cupe.

La Banda degli Onesti recita seguendo un proprio “genere” teatrale, il Teatro del Vero, costituito da una sorta di “verismo teatrale”; è ormai una realtà consolidata del teatro di base italiano, come testimoniano gli innumerevoli riconoscimenti e premi ricevuti. Tante le piazze italiane che hanno ospitato la Banda, come ad esempio: Arezzo, Savona, Caltanissetta, Catanzaro, Merate, Lamezia, Arenzano, Umbertide, Bari, Taranto, Paestum, Vico Equense, Frattamaggiore, Cirò, Castrovillari, Rossano, Morano, ecc. Ha persino rappresentato l’Italia al Festival Internazionale a Rouen in Francia e si è esibita due volte anche a Roma, calcando il palcoscenico nientemeno che del Teatro Parioli.

Il biglietto costa 12 euro, ridotto 10 euro. Sono disponibili abbonamenti a 5, 10 e 20 spettacoli. Info e prenotazioni: 339 6539121