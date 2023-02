Al Sipario Strappato comincia il mese dedicato alle donne con “Le belle di notte”

Il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano ha deciso nuovamente di dedicare il mese di marzo alla donna, con una programmazione tutta al femminile, incentrata su temi di attualità e impegno sociale, nel segno delle grandi donne della storia. Sabato 4 marzo alle ore 21 al teatro arenzanese (via Marconi 165) va in scena “Le belle di notte. Noi due e le altre”, un progetto di teatro canzone tutto al femminile, con un repertorio che va dagli anni ‘20 agli anni ‘70. Lo spettacolo è di Susanna Gozzetti e Cecilia Vecchio, con il contributo produttivo del Teatro della Tosse.

Sul palco, una compagnia di guitte che cerca sempre un luogo in cui esibirsi. Credono molto nel loro spettacolo, lo ritengono “un salvagente per la gente” che ha dimenticato che la poesia e il teatro salveranno il mondo. Ci credono a tal punto da contattare un fantomatico produttore francese. Un viaggio nel passato che ricorda donne di ogni rango e di ogni parte del mappamondo: Marylin Monroe, Marlene Dietrich, Gemelle Kessler e Ave Ninchi, per citarne alcune. Una divertente carrellata di canzoni e sketch tratti da famose commedie musicali il tutto senza mai prendersi sul serio.

Testo, regia e interpretazione sono di Susanna Gozzetti e Cecilia Vecchio, la consulenza musicale è a cura di Marcello Gori, Dino Stellini e Nicoletta Tiberini, i costumi sono a cura di Daniela De Blasio, la collaborazione alle scene di Aurora Barbieri, la fotografia della locandina di Fabio Ingrosso.

Il biglietto costa 12 euro, ridotto 10 euro. Sono disponibili abbonamenti a 5, 10 e 20 spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121