“Gildo Peragallo, ingegnere”: un classico della commedia di Govi al Sipario Strappato

Sabato 15 ottobre alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “Gildo Peragallo, ingegnere”, tre atti in dialetto di E. Valentinetti, portati in scena dalla compagnia “La Torretta” di Savona. È una delle commedie più note di Govi, piena di rocamboleschi equivoci e colpi di scena. Il protagonista, Gildo Peragallo, che si fa chiamare ingegnere senza esserlo, da alcuni è considerato un tipo eccentrico e originale, tutto genio e sregolatezza.

Il coprotagonista, il comandante Tagliavacche, è caratterialmente l’opposto di Gildo: serio, onesto, razionale e pratico. Nel corso della commedia il fantasioso ingegno di Gildo, la sua propensione alla burla, all’invenzione, alla bugia, dà vita a situazioni assurde e paradossali, a brusche e repentine “inversioni di rotta” (per dirla come il comandante Tagliavacche): sino al finale a sorpresa di uno spettacolo piacevole e divertente, capace di tenere desta l’attenzione dello spettatore al pari di un vero e proprio “giallo”.

“Siamo contenti di ospitare la compagnia La Torretta – spiega Sara Damonte, direttore artistico del Sipario Strappato – è una compagnia che ha riscosso meritatamente molto successo al Festival Gilberto Govi di Camogli, una scelta di qualità per il primo dei nostri appuntamenti con il teatro dialettale”.

Il biglietto costa 12 euro, ridotto 10 euro. Sono disponibili abbonamenti a 5, 10 e 20 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121