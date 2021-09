Al Sipario Strappato con "La Gallinella Rossa" si parla ai bambini di ambiente ed educazione familiare

Sabato 13 novembre alle ore 17, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva “La Gallinella Rossa”.

Lo spettacolo per bambini è prodotto dal Sipario Strappato, per la regia di Lazzaro Calcagno, con Maria Cerminara, Fiorella Colombo e Sara Damonte. Costumi di Franca Quintieri.

In una fattoria vivono tre amici: la gatta gialla, il cane blu e la gallinella rossa. Svelano ai bambini i tre segreti della Fattoria Arcobaleno, che insegnano a nutrirsi bene e in modo vario. Come? Con l’aiuto del canto e dei colori. Un cibo colorato per prendersi cura di se?. Se ci prendiamo cura di noi stessi anche l’ambiente in cui viviamo cambia, quindi: prendersi cura di se? per prendersi cura dell’ambiente.

I temi trattati sono quelli dell’educazione alimentare, del consumo dei frutti di stagione e della cura di sé e dell’ambiente.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...