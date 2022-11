Emanuela Rolla con “I ricordi di Milena, la danza delle foglie” al Sipario Strappato

Sabato 5 novembre alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva Emanuela Rolla con “I ricordi di Milena, la danza delle foglie”. Il progetto di Cristina Perico, Luisa Maschi ed Emanuela Rolla racconta la storia di Milena, che ha conosciuto la bellezza della danza a livello internazionale come prima ballerina. Ora una sentenza: Alzheimer precoce. Su una sedia, il corpo scomposto, stanco. Ma il corpo ha una memoria nonostante la frattura. Un racconto che ha come fulcro la ricerca dell’identità nonostante i ricordi si cancellino. La malattia apre la porta su ciò che c’era o non c’è mai stato prima di essa. In questo stare, come una foglia trasportata dal vento, il corpo ricorda nonostante tutto. Un racconto che nasce da un flusso poetico.

“Siamo felici di ospitare Emanuela Rolla – dice Sara Damonte, direttore artistico del Sipario Strappato – con uno spettacolo in cui tratta una tematica forte. Rolla si fa seguire dalla acting coach di Nicole Kidman ed è un’artista che, quando si prepara a un ruolo, vi si immerge totalmente, sarà emozionante vederla recitare anche stavolta”.

Il biglietto costa 12 euro, ridotto 10 euro. Sono disponibili abbonamenti a 5, 10 e 20 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121