Cristiano Militello al Sipario Strappato di Arenzano con “Ci metto una toppa”

Sabato 25 febbraio alle ore 21 al Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “Ci metto una toppa”, spettacolo di e con Cristiano Militello. Militello, formatosi alla Scuola di Teatro di Bologna, confluisce nel gruppo di comici toscani facenti capo alle trasmissioni "Vernice fresca", prima, e "Aria fresca", poi, condotte da Carlo Conti. Nel 2001 ha collaborato come autore per lo Zecchino d'Oro.

Militello ha guadagnato notorietà raccogliendo, in vari libri, gli striscioni calcistici più divertenti degli stadi italiani: il successo del primo libro, lo porta ad essere inviato fuori dagli impianti per conto del tg satirico di Canale 5 "Striscia la Notizia". Qui dal 2004, nella rubrica "Striscia lo Striscione", assembla e commenta le immagini più divertenti delle curve e dei campi italiani, intervallate da interviste ai tifosi prima e dopo la partita; un segmento che diventa tra i più seguiti del panorama televisivo nazionale. Ha condotto, insieme a Valerio Staffelli, alcune puntate di "Striscia la domenica". Nell'aprile 2010 ha fatto parte del cast comico di "Voglia d'aria fresca", show condotto da Carlo Conti su Rai 1. Nel 2011 prende parte al film "Box Office 3D - Il film dei film". Nel 2014 fa parte del cast di "Giass", programma comico di Luca e Paolo. In radio tutte le mattine su R101 conduce La banda di R101, il morning show con Paolo Dini, Lester, Chiara Tortorella, Riccardo Russo e Leonardo Fiaschi.

Il biglietto costa 12 euro, ridotto 10 euro. Sono disponibili abbonamenti a 5, 10 e 20 spettacoli. Info e prenotazioni: 3396539121