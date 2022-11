Al Sipario Strappato in scena “Il gigante egoista”, spettacolo per bambini da Oscar Wilde

Domenica 20 novembre alle ore 17 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “Il gigante egoista” dal racconto di Oscar Wilde, a cura dell’associazione culturale Cattivi Maestri di Savona. Lo spettacolo, consigliato a un pubblico tra i 4 e i 10 anni, parla di un gigante speciale, egoista, che ama il suo giardino sopra ogni cosa e non sopporta che qualcuno lo possa rovinare.

Ma vivere significa usare, scalfire e a volte sciupare. Il gigante si accorge che la solitudine è gelo, che i bambini sono calore e che se desideri che i tuoi fiori sboccino devi permettere che siano accarezzati e, a volte, calpestati. Il gigante capisce tutto questo grazie all'amore dei bambini, che desiderano essere ascoltati da lui, amano giocare insieme a lui, lo cercano, si affezionano e non lo lasciano mai in pace, come fanno tutti i bambini del mondo con i loro giganti.

Due attrici/narratrici, attraverso l'utilizzo di pupazzi e oggetti, raccontano una delle storie più emozionanti di Oscar Wilde con la leggerezza di due vagabondi che il tempo porta in giro. Le musiche originali sono state composte e suonate al piano da Claudia Pisani, la scenografia di Valentina Albino crea oggetti magici e trasformisti, la regia di Antonio Tancredi mette in luce la poesia che ha reso questa favola eterna.

Lo spettacolo affronta il tema molto attuale della difficoltà a relazionarsi con gli altri e porta a riflettere sulla necessità di aprirsi all'altro in un tempo in cui ci troviamo sempre più spesso di fronte a fenomeni di isolamento ed esclusione.

Biglietto: 7 euro.

Info e prenotazioni: 3396539121