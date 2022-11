“Alone”, l'intenso racconto sulla vita di un ipovedente al Sipario Strappato

Sabato 19 novembre alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva “Alone”, portato in scena da DinamiciTeatri e Rp Liguria con il sostegno del Centro di Servizi al Volontariato Celivo e il patrocinio della Regione Liguria. Lo scopo è sensibilizzare il pubblico, in particolare i giovani, sui temi riguardanti l’ipovisione e più in generale la reazione di una persona alla scoperta di avere una malattia degenerativa grave.

Nello spettacolo, tratto da una storia vera, l’attore Luigi Marangoni racconta la storia di un uomo di 38 anni, che ha scoperto di essere affetto da Retinite Pigmentosa all’età di 17 anni. Racconta la sua prima reazione, il suo rapporto con questa patologia rara, che colpisce 1 persona su 4000. Racconta i suoi vent’anni da ‘ipovedente grave’, attraverso episodi di vita vissuta: talvolta dolorosi, ma alle volte anche divertenti.

All’inizio, l’impossibilità di intravvedere una qualunque via d’uscita. Poi un contatto sociale, l’uscita dalla solitudine, un cambio di prospettiva, la speranza di indipen­denza, di un lavoro, la scoperta di impreviste opportunità: e la vita cambia e cresce attorno a nuovi equilibri. Il lavoro “fatto bene” supera l’ossessione dell’handicap e agevola una consapevolez­za più generale, capace di far riconoscere il valore di atti quotidiani e addirittura di trarne godimento. Tratto da una storia vera, il copione si snoda con leggerezza tra problematiche pro­fonde e quanto mai attuali nell’odierno dibattito politico-culturale, armonizzandole in un unico appassionante racconto.

Sono stati realizzati degli occhiali particolari di cartone che presentano un foro di due millimetri per lente, i quali, indossati, danno un’idea di come può vedere un ipoveden­te medio/grave. Gli occhiali vengono regalati ad ogni persona che interverrà allo spettacolo, con lo scopo di poterli provare nella sua vita quotidiana: camminare per strada, prendere l’autobus, preparare da mangiare, leggere, scrivere.

Inoltre all’ingresso del teatro, le perso­ne che lo desiderano, potranno farsi fare una foto con questi occhiali. La foto verrà condivisa nella pagina Facebook di Alone, nell’Album ‘2 Millimetri’ (contenente già centinaia di foto di spettatori con gli occhiali speciali), e farà entrare in relazione tutte le persone che, grazie a questo progetto, hanno arricchito il loro punto di vista.

Il biglietto costa 12 euro, ridotto 10 euro. Sono disponibili abbonamenti a 5, 10 e 20 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121