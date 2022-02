"Sinagoga... mon amour": visita guidata con il Rabbino capo

Il 20 febbraio visita guidata per camminare in punta di piedi in una cultura profonda. Sinagoga: "luogo dove ci si riunisce e casa di studio". Una occasione unica farlo accompagnati dal Rabbino capo Giuseppe Momigliano a cui si potranno fare domande e imparare cose nuove.

A breve le nuove date della Genova Ebraica sulle tracce della presenza di una cultura affascinante, visita creata insieme alla comunità ebraica e da questa autorizzata.

Contributo di 10 euro a persona. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria a Lidia Schichter con sms o WhatsApp al 328 4222168