Sinagoga mon amour, la visita guidata

Camminare in punta di piedi in una cultura profonda e narrante per tutti noi. Sinagoga: "luogo dove ci si riunisce e casa di studio".

Un'occasione unica farlo accompagnati dal Rabbino capo Giuseppe Momigliano a cui potremmo fare domande e imparare cose nuove. I candelabri, i rotoli, le vetrate di Lele, le regole, gli strumenti rituali, la scrittura, lo scialle e i nodi, la magia di una cultura che ci incanterà.

Sempre alla ricerca di Tracce di Memoria. E di storie da ricostruire.

Contributo di Euro 10,00 a persona.

Posti limitati.

Prenotazione obbligatoria a Lidia Schichter con sms o WhatsApp al 328 4222168