Simona Molinari in concerto al Porto Antico

Venerdì 27 agosto alle 21,30 sul palco dell’Arena del Mare del Porto Antico arriva Simona Molinari in concerto.

Simona Molinari è una cantautrice pop-jazz, che vanta all’attivo 5 dischi e uno in prossima uscita.

La cantautrice negli anni collabora e duetta con artisti di fama mondiale tra i quali citiamo Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Lelio Luttazzi, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Fabrizio Bosso, Franco Cerri, Stefano Di Battista, Dado Moroni, Roberto Gatto, Roy Paci e Danny Diaz.

Nel corso della sua carriera Simona Molinari porta i suoi spettacoli nei teatri e nei jazz club più importanti d’Italia e del mondo come il Blue Note di New York, Teatro Estrada di Mosca, Blue Note di Tokyo, Grappa’s Cellar di Hong Kong, Brown Sugar di Shanghai, ed ancora altri club e teatri a Pechino, Macao, Toronto, Montreal.

In Italia è maggiormente nota al pubblico per le due partecipazioni al Festival di Sanremo: la prima del 2009 nella categoria Giovani con il brano “Egocentrica”; la seconda del 2013 nella categoria Campioni in coppia con il jazzista newyorkese Peter Cincotti con il brano “La Felicità” che raggiunge il Disco d’Oro. La collaborazione con Peter Cincotti ha inizio già nel 2011 con la hit radiofonica “In cerca di te”, che stazionò nella top ten dei brani italiani più trasmessi per più di 5 mesi.

Si comunica che all’ingresso dell’Arena del Mare sarà presente un presidio della Croce Bianca Genovese per effettuare tamponi gratuiti a coloro ancora privi di Green Pass che abbiano acquistato il biglietto in prevendita e/o che vorranno acquistarlo direttamente in cassa la sera stessa.

Biglietti da 16 a 32 euro.

