"Simba il Re Leone", alla Corte il musical in favore del progetto Gaslini per l'Ucraina

Sabato 11 giugno alle ore 21 appuntamento presso il Teatro Nazionale di Genova, Teatro della Corte, per "Simba il Re Leone". Lo spettacolo è un family show liberamente ispirato al film Disney “Il Re Leone” e all’”Amleto” di W. Shakespeare, e realizzato da Sulle Ali della Fantasia, in collaborazione con l’Accademia della fantasia UILT Liguria e Alyat Danza.



Ma lo spettacolo non è fine a se stesso, infatti come tutte le manifestazioni proposte da Sulle Ali della Fantasia, avrà uno scopo benefico: “Simba il Re Leone” sarà effettuato per raccogliere erogazioni liberali da devolversi al Gaslini onlus per il Progetto “Gaslini per l'Ucraina”, dell'Istituto Gaslini.



L’importante istituto pediatrico genovese è infatti presente, con una sua equipe medico infermieristica in Polonia, a 70 km dal confine ucraino, per prendere in carico i bambini con tumori, con patologie gravi e feriti di guerra che non possono essere curati in Ucraina. I bambini e le loro famiglie a supporto, vengono portati in italia e destinati anche in altre strutture pediatriche italiane, specializzate nei problemi specifici del bambino. Dall’inizio della guerra sono stati portati in Italia e curati, quasi 200 bambini ucraini.



In questo ambito allora, non poteva mancare l’impegno dei Volontari di Sulle Ali della Fantasia A.P.S., accreditata come “associazione partner” dall’Istituto Gaslini e riconosciuta ente non profit del terzo settore, grazie all’attività di volontari impegnati a realizzare, da 23 anni a questa parte, manifestazioni a scopo benefico, raccogliendo e devolvendo in beneficienza oltre 200.000 euro, a sostegno e visibilità di diverse realtà associative liguri.



“Simba il Re Leone” sarà l’ennesimo spettacolo, che incanterà ed emozionerà sia piccoli che grandi spettatori, trasportandoli nell’incanto della fiaba, laggiù nelle Savana, guidata da un simpaticissimo cast di “non professionisti”, circa cinquanta volontari, che si mettono in gioco in uno spettacolo dal vivo recitato, cantato e ballato con talento, capacità e soprattutto tanto cuore.

Questa infatti è l’arma segreta della compagnia che si avvale delle sceneggiature di Armando Lavezzo, dei testi delle canzoni scritti da Lorenza Olivieri e Filippo Pesce, delle musiche di Paolo Vannini, dai cori di Fabio Perego, delle scenografie di Marco Mora e Ugo Bergami, dei costumi di Maria Paola Botto, del trucco e delle luci e del trucco di Guia Olivieri, dell’assistenza di Daniela Giammarino e di Alessandro Solaro, del supporto tecnico di Emilia Botto e delle coreografie dei balletti di Deborah Bruzzese e delle allieve dell’Accademia della fantasia UILT Liguria e di Alyat danza.



Verrà effettuata una replica dello spettacolo il 18 giugno, ore 21,00 presso il Teatro di San Giovanni Battista di Sestri Ponente, sempre con gli stessi obbiettivi benefici.



Per assistere allo spettacolo è richiesta la prenotazione scrivendo un messaggio whatsapp o sms oppure telefonando al 3463773017