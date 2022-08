Silent disco alla Baia del Silenzio di Sestri Levante

Venerdì 5 agosto torna la Silent disco nella Baia del Silenzio di Sestri Levante.

Per l'occasione è stata predisposta la chiusura controllata di viale Rimembranza, dall'altezza del bar Tritone, a partire dalle 20: residenti, chi soggiorna nelle strutture e chi deve raggiungere i ristoranti potrà transitare;

Piazza Matteotti dovrà essere sgombra dalle 23 di domani, giovedì 4 agosto, alle 14 di sabato 6 agosto per consentire tutte le operazioni di allestimento, disallestimento e pulizia. Come sempre i residenti potranno utilizzare gratuitamente il parcheggio di piazzale Grilli. Resta il divieto di somministrazione di alcool ai minorenni e di utilizzare contenitori per bevande in vetro.

Divieto di occupazione dell'arenile della Baia del Silenzio con tavolini e altre attrezzature per la somministrazione a partire dalle 20.