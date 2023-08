Torna la silent disco: si balla con le cuffie a due passi dal mare

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Ad Arenzano torna a grande richiesta l'appuntamento con "Silent beat - Silent disco": la serata è quella del 14 agosto, a partire dalle 21, in via Bocca a pochi metri dal lungomare.

Una serata per gli appassionati di musica che potranno ballare con le cuffie per qualche ora di svago a zero impatto acustico sulle note dei successi pop, reggae, dancehall, hip hop, dance anni '90 e 2000, latini e reggaeton.

Per informazioni e prenotazioni +393474414318