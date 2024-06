Silent Beat ad Arenzano: si balla con le cuffie per una serata a zero impatto acustico

Prezzo non disponibile

Torna ad Arenzano la Silent Beat: a grande richiesta, una serata magica all'insegna di musica e divertimento, per scatenarsi a ritmo dance in Villa Figoli des Geneys durante un evento a zero impatto acustico. Consegna cuffie alle ore 18, lo spettacolo avrà poi inizio alle ore 21.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 347 4414318, oppure consultare il sito arenzanoturismo.it.

foto: fb@ArenzanoTurismo