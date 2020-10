"Si combatteva qui! Alpi, teatro di battaglie 1940-1945" al Ducale la mostra fotografica di Alessio Franconi

Dal 18 settembre all'11 ottobre 2020 arriva a Palazzo Ducale "Si combatteva qui! Alpi, teatro di battaglie 1940-1945", mostra fotografica di Alessio Franconi.

Un reportage che ripercorre paesaggi mozzafiato, luoghi abbandonati in posti tanto incredibili quanto inaccessibili, dove si sono combattute le battaglie dimenticate della Seconda guerra mondiale. L’autore ci accompagna in un viaggio fatto di avventura, profonda ricerca ed esplorazione portandoci lungo le Alpi dalla Francia fino alla Croazia attraversando l’Italia, la Svizzera e la Slovenia.

Partendo dalle origini della sua famiglia, decimata dalla Grande Guerra e colpita dalla Seconda guerra mondiale, l’autore ha deciso di ripercorrere le orme dei propri nonni per ricordare la tragedia che toccò le vite di milioni di europei. Dietro alla macchina fotografica si cela un sentimento di pietà per i caduti e di fratellanza tra i popoli.

La mostra fotografica, che ha ottenuto il patrocinio della Commissione Europea, del CAI, dell’ANA e di ESN Italia, è il nuovo capitolo che segue quello dedicato alla Grande Guerra.

Alessio Franconi è autore per Morellini Editore e per la Casa editrice Ulrico Hoepli. Collabora con la rivista “Storia militare”.

Esercita la professione forense cui affianca l’attività di fotografo-scrittore. Ha pubblicato Si combatteva qui! 1914-1918 (2017) e Alpi teatro di battaglie 1940 – 1945 (2020) editi dalla casa editrice Ulrico Hoepli e i libri Slovenia (2017), Tallinn (2018) ed Estonia (2019) editi con Morellini Editore

.Dal 2015 ad oggi ha esposto in personali fotografiche in Italia, Slovenia, Estonia, Francia e Polonia, allestite in sedi di prestigio e di rilevanza tra cui Milano, Genova, Trento, Caporetto, Tallinn, Lione e Cracovia.

Una mostra di Alessio Franconi, con il patrocinio di Commissione Europea; Associazione Nazionale Alpini; Club Alpino Italiano; Erasmus Student Network Italia; Hoepli e con il sostegno di MR InternationalLawyers; Con il support tecnico di PermaJet Professional Inkjet Media; Unimaginable; BiG Broker Insurance Group – Ciaccio Arte.