"Showtime" di Luca Cicolella e Igor Chierici al teatro Duse

Dal 25 al 29 maggio al teatro Duse è in programma "Showtime" di Luca Cicolella e Igor Chierici.

"Showtime" è la prima aerie tv che si conclude a teatro: il frutto di un esperimento creativo di assoluta originalità. È un racconto antico e modernissimo, una tragedia moderna, che si innesta e si declina in possibilità narrative diverse. Lo spettacolo nasce infatti come una mini-serie in cinque puntate, trasmesse in esclusiva sulle emittenti liguri Mentelocale.it e Primocanale. Ma, proprio come in una tragedia classica, in cui l’antefatto è fondamentale, queste puntate rappresentano il “prologo” allo spettacolo dal vivo, in scena al Teatro Nazionale di Genova.

Ideata e interpretata da Igor Chierici e Luca Ciccolella, Showtime gioca sui differenti linguaggi innervandoli di una tensione crescente. Ma non solo: lo spettatore può scegliere se vedere prima l’epilogo, in teatro, o la serie Tv, ossia se giungere allo spettacolo con la suspence lasciata dalle puntate. Perché di fatto "Showtime" è un noir, una storia di onore e vendetta, torbida e dirompente che narra di Adrian, un giovane uomo albanese disposto a tutto per vendicare l’onore della sua famiglia attraverso la “gjakmarrja”, la vendetta di sangue prevista dal Kanun, l’antico codice di diritto consuetudinario. Suo fratello Arber è stato assassinato in Italia da Vittorio, facoltoso e noto imprenditore, che viene scagionato per legittima difesa. Così, Adrian rapisce Filippo, noto influencer e figlio di Vittorio, per fargli ammettere la verità e la colpevolezza del padre in diretta nazionale, prima di giustiziarlo. Ma durante l’aspro interrogatorio, trasmesso in diretta, davanti a migliaia di spettatori del web, Filippo rivela una verità ancor più torbida e sconvolgente, che cambierà ogni prospettiva…

Showtime vuole condurre lo spettatore dalla serialità della fiction alla unicità dell’avvenimento teatrale. Una scommessa, una sfida per questi tempi bui tutti da reinventare.