Showcase Live "Planetarium" alla Claque

Sabato 15 aprile alle ore 21:30, sul palco della Claque, The Waking Sleeper Band presenta Planetarium, un viaggio musicale tra spazio e tempo. Dieci brani nel nome del progressive rock tra musica e astronomia, un desiderio di raccontare attraverso la musica il suono dei pianeti, la visione umana dell’universo e l’evoluzione delle teorie che hanno provato ad interpretarlo e descriverlo.

Un percorso che parte da Pitagora, Aristotele, Archimede e Tolomeo per giungere sino quasi ai giorni nostri. Una narrazione in musica delle principali teorie astronomiche di sempre, che restituisce in modo semplice e diretto il concetto della relatività e le sue implicazioni, inevitabili ,nella vita di ognuno di noi.

The Waking Sleeper Band sono: Marco Fuliano alla batteria, Simone Carbone al basso e backing vocals, Andrea Kala alle chitarre e backing vocals, Roberto Ferrari al piano, synth e backing vocals, Maurizio Antognoli alla voce, Micaela Gregorini e Serenella Di Pietro Paolo ai cori.

Il costo del biglietto è di 15 euro. I biglietti sono disponibili online.