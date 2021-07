Show di Fabrizio Casalino all'Antica Trattoria Barisone

Un “one man show” tra parole e musica, che si danno il cambio in uno spettacolo incalzante e irriverente. Venerdì 9 luglio (ore 21.30) il comico Fabrizio Casalino porta in scena “Pochi, maledetti e subito”, all’Antica Trattoria Barisone di Sestri Ponente (via Siracusa 2).

In “Pochi, maledetti e subito” Fabrizio Casalino porta in scena sé stesso, in uno spettacolo che usa la comicità come una lente di ingrandimento per svelare il comico nell’esperienza dell’autore. «Nel mio show – racconta Fabrizio Casalino – intreccio monologhi e canzoni, rispondendo con ironia a domande che sfiorano, o toccano con forza, temi come la paternità nel 2021, le canzoni d’amore degli ultimi vent’anni e la diversità di un paese come l’Italia». Comico e cantautore (partecipò al Premio Tenco nel 1994 e vinse il Premio Bindi nel 2017), Casalino oggi fa parte del collettivo comico genovese “Pirati dei Caruggi” insieme a Enrique Balbontin, Andrea Ceccon e Alessandro Bianchi. «Infine – conclude – esibendomi a Sestri Ponente potrò finalmente suonare, nel quartiere di Genova che l’ha ispirata, la mia goliardica cover di “Let it be”, “Sestri P”». Uno spettacolo senza giochi di parole, mai banale, che parte dal vero e sul vero cambia il punto di vista.

“Pochi, maledetti e subito” va in scena venerdì 9 luglio all’Antica Trattoria Barisone di Sestri Ponente (via Siracusa 2). Lo spettacolo comincia alle 21.30 ed è compreso nel prezzo della cena, al via alle 19.30. Altamente consigliata la prenotazione al 3335851418 o al 3516643258.

