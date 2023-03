Show di Disme e Battle di freestyle fra regioni

Una delle serate di freestyle più importanti in Italia, lo showcase di Disme e ben tre show di ballo! 4 regioni - Liguria, Lombardia (campione in carica), Piemonte e Campania - rappresentate dai migliori freestyler italiani si sfidano per il titolo di campione d'Italia! Ritorna alle battle di freestyle Moreno, a 10 anni dall'ultima volta. Respiro Danza, Musica Arte e Danza e Real Crew si esibiranno nel corso della serata, oltre ai due rapper Vago e Akill Miami. A coronare il tutto, lo show di Disme, un'icona del rap ligure!