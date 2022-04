Due giornate di "shopping verde" con Emergency

Emergency Infopoint Genova invita a fare “Shopping Verde” in due incontri condotti e curati da Mizio Ferraris (naturalista ed esperto in educazione ambientale).

Nel primo appuntamento (giovedì 5 maggio dalle ore 18.30 presso l'Infopoint di Salita Santa Caterina 21), si inizierà a fare la conoscenza del grande e variato patrimonio di piante usate in Liguria, e spesso oggi dimenticate.

Nel secondo incontro (fissato per sabato 7 maggio, con appuntamento alle 10 a Prato, al capolinea degli autobus delle linee 13 e 14) si andrà a cercare e a raccogliere le protagoniste di una tradizione passata, che oggi, in tempo di crisi, può rivelarsi ancora molto utile. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

L’abitudine a fare la spesa in negozi e supermercati ci ha allontanato dallo stile di vita dei nostri avi: oggi i prodotti sono già confezionati, già adattati alle nostre esigenze, già preparati. Così, senza accorgercene, il poter trovare certi frutti e certi ortaggi in bella mostra su bancarelle e scaffali, praticamente tutto l’anno, ci ha scollegato dai ritmi naturali, dalla necessità delle stagioni, dai tempi dell’agricoltura che sono i tempi della Natura. Ma un tempo, invece? Eppure un tempo quella conoscenza ora quasi perduta era alla base dell’economia di autosufficienza di molti e di molte: si mangiava, ci si vestiva, ci si curava (almeno in parte), si preparavano colori, profumi, saponi e disinfettanti, si facevano mobili e oggetti sempre servendosi delle piante che vivevano lì intorno.

Si può fare ancora oggi? Sì: una passeggiata per monti e valli, per viottoli e sentieri, per boschi e fiumi, può in effetti tradursi in un momento non solo divertente, come succede quando si incontrano piante che hanno qualche storia da raccontarci, ma anche economicamente vantaggioso, laddove una raccolta mirata, e dosata, può fornirci gli ingredienti di una ricetta, di una tisana, di un liquore aromatizzato. E senza doverlo comprare.

Quota di partecipazione ad entrambi gli incontri: 15 euro. Prenotazione obbligatoria a genova@volontari.emergency.it.

Per info: 3923934096