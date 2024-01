Al Teatro Govi arrivano gli “Sherocks”: quando le donne della musica incontrano il cinema

Da sempre, musica al femminile e cinema hanno percorso la Walk of Fame mano nella mano. Gli “Sherocks - La grande Musica delle Donne” racconteranno questo incontro con il nuovo concerto-spettacolo “Quando le Donne della Musica incontrano il Cinema”, attraverso musica e proiezioni multimediali che trascineranno il pubblico in un vortice di ricordi e divertimento: da Aretha Franklin in The Blues Brothers a Olivia Newton-John in Grease per arrivare alla più recente Lady Gaga di A star is Born.

La band, la quale ha curato totalmente gli arrangiamenti dei brani, tra cui intramontabili colonne sonore, in questa occasione propone non un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio multisensioriale in cui non ci si ferma soltanto all’ambito musicale ma si superano i confini per raggiungere anche il mondo del cinema. Sarà infatti possibile ascoltare le più coinvolgenti e storiche colonne sonore (e non solo) portate al successo dalle grandi Donne della musica e rivivere, contemporaneamente, le emozioni di indimenticabili pellicole cinematografiche grazie alle videoproiezioni multimediali riprodotte durante lo spettacolo. Ad arricchire la serata si aggiungeranno aneddoti e storie interessanti riguardo la vita delle Artiste che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica e non solo.

La band ligure Sherocks nasce nel settembre 2017 da un'idea di Francesca Marotta (Voce e Chitarra) e Sonia Miceli (Basso e Cori), già musiciste tra le fila della band savonese Blue Scarlet, alle quali si sono aggiunti Andrea Kala (Chitarra e Cori) e Marco Fuliano (Batteria). In questi anni hanno dato il via ad una forte attività live proponendo in diverse piazze della Riviera Ligure i più grandi classici portati al successo dalle più grandi star femminili della musica internazionale e nazionale.

Appuntamento sabato 20 gennaio al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P. Pastorino 23 r.

Biglietti da 14 a 17 € disponibili sul sito internet del Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

- (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

- (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 7404707 - Mail: biglietteria@teatrogovi.it - Web: www.teatrogovi.it