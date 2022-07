“Shakespeare by night”, l'omaggio al bardo apre l'estate della Fondazione Luzzati Teatro della Tosse

Dal 5 al 24 luglio 2022 dalle ore 20 - ingressi ogni 15 minuti - tutte le sere eccetto il lunedì, va in scena al Parco Storico Villa Duchessa di Galliera “Shakespeare by night – Uno spettacolo nel bosco”, nuovo allestimento a stazioni di Emanuele Conte che torna a dirigere la compagnia del Teatro della Tosse in un percorso notturno completamente nuovo in cui il pubblico sarà guidato dai personaggi shakespeariani alla scoperta degli angoli più nascosti del parco pubblico più grande della Liguria, nel bosco che circonda la villa per decine di ettari.

Un omaggio teatrale a Shakespeare e ai suoi personaggi di straordinaria attualità, un viaggio notturno in quelle che sono le infinite contraddizioni dell’essere umano, dove coraggio, bellezza e amore convivono con dubbi, ambiguità e violenza, in una lotta continua tra luci ed ombre.

In un mondo dove tutto è possibile - anche, e soprattutto, l’impossibile - Ofelia, Calibano, i Beccamorti, le streghe di Macbeth, Claudio, Puck e molti altri appariranno, parleranno di sé, dialogheranno e si inseguiranno tra loro, per poi scomparire nuovamente nel fitto del bosco, mescolando le carte e scompagnando le trame di sogni, tentazioni, vizi e virtu’, per liberarsi dai vincoli ingombranti della realtà.

Per i visitatori del parco prevista anche un'importante novità: Shakespeare on the Rocks, il nuovo servizio di ristorazione e cocktail bar che darà la possibilità di un aperitivo o di una cena nello splendido giardino all’italiana della Villa. Il servizio sarà aperto in tutti i giorni di spettacolo a partire dalle ore 19 a tutti i visitatori del parco, non solo agli spettatori muniti di biglietto. Il servizio sarà curato da Camugin Italian Street Food , Thai Sensation Food e Mood On Cocktail bar di Davide Puppo.

Info biglietti

Ingresso a piccoli gruppi ogni 15 minuti, a partire dalle ore 20.

Ingressi ore

20:00, 20:15, 20:30

21:00, 21:15, 21:30

22:00, 22:15, 22:30

Si raccomanda puntualità rispetto all’orario di ingresso acquistato.

Lo spettacolo si sviluppa su sentieri e in presenza di scale, si consigliano calzature comode, adatte al cammino.

E’ consigliabile prenotare o acquistare i biglietti su teatrodellatosse.it