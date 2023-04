Sguardo su Genova: viaggio tra architetture e scorci mozzafiato al Castello D'Albertis

Lunedì 10 aprile alle ore 11 Castello D’Albertis museo delle culture del mondo propone ai suoi visitatori “Sguardo su Genova. Viaggio tra architetture e scorci mozzafiato”, una speciale visita accompagnata a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro che lega il Castello alla città e la città al Castello, per godere di un panorama mozzafiato dalle sue terrazze.

Il Castello, grazie alla sua posizione dominante, è infatti il punto di partenza ideale per osservare Genova nella sua interezza, soffermandosi sulla sua storia e la sua evoluzione, con l’aiuto di una guida d’eccezione come il Capitano d’Albertis. Com’era Genova nei secoli scorsi e come è oggi? Attraverso le foto ottocentesche di Enrico Alberto D’Albertis, ripercorreremo l’evoluzione della città dalle sue origini ai giorni nostri, ricostruendo insieme la storia che ha portato alla sua espansione nel corso dei secoli.

Per una piacevole permanenza, segnaliamo che Il museo sarà aperto con orario festivo 10-19 e che presso il Bonton Bistrot all’interno del parco si potrà pranzare per prolungare la permanenza tra le mura merlate del Castello, con un menù alla carta pensato proprio per l’occasione , solo su prenotazione (info@bonton.com).

Richiesta la prenotazione entro il giorno precedente ai seguenti contatti:

tel. 0105578280; mail castellodalbertis@solidarietaelavoro.it; biglietteriadalbertis@comune.genova.it

Ricordiamo che il Castello è facilmente raggiungibile, oltre che tramite autobus o mezzo privato, anche con il comodo ascensore di Montegalletto, con partenza in prossimità della Stazione Principe/Via Balbi, che vanta un particolare sistema a trazione mista orizzontale e verticale.