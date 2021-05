"Lo sguardo di Giulia" a Lavagna, con camminata, acrobazie, burattini, street-art, teatro e musica

Indirizzo non disponibile

Sabato 22 maggio una nuova proposta a Lavagna: "Lo Sguardo di Giulia" , iniziativa culturale nata dalla volontà del Teatro Kerè che l'ha ideata e che assieme alla collaborazione dell'Associazione Pietre Parlanti e agli artisti del territorio hanno voluto proporre un evento nuovo.

Una camminata itinerante sulla pedonale che dal centro di Lavagna raggiunge San Bernardo sino alla Chiesa di Santa Giulia con soste dove gli artisti faranno interventi collegati alla storia della Santa, nella Giornata della sua Festa, il 22 maggio.

Ci saranno acrobazie, burattini, street-art, teatro e musica con cenni di storia stando nella natura all'aria aperta.

«È bellissimo perché tutti insieme si prestano per l’evento di “Lo Sguardo di Giulia” nella speranza di ripartire con la cultura» dichiara la Presidentessa Oenone Ann Lloyd

L'assessore alla Cultura Chiara Oneto dice: «Ottima iniziativa per una ripresa all'insegna della cultura in una nuova veste. È l'occasione per scoprire i nostri tesori nascosti all'interno della nostra splendida collina».

L'iniziativa si svolge nel pieno rispetto delle normative anti Covid e per questo il numero dei posti per partecipare è limitato ed è necessaria la prenotazione.