Sguardi su Genova: trekking urbano lungo l’acquedotto nascosto

Dalla campagna inondata di luce a avvolta dal profumo degli orti, la quinta parte dell’Acquedotto conduce nel cuore di Genova. Dietro alla spettacolarità dei suoi monumenti più visitati, quasi in sordina si nasconde una città che si concede solo a chi la osserva con occhio attento e curioso. In virtù della sua storia millenaria e della sua peculiare struttura urbanistica, la Superba incarna alla perfezione l'ideale di territorio cittadino da scoprire e vivere al ritmo lento del camminare, seguendo la *traccia tematica dell’Acquedotto storico*.

Trekking urbano per tutti, fruibile con i mezzi pubblici.

“Sguardi su Genova” è la chiave di lettura per scoprire la storia della Superba camminando; un gesto naturale che fa bene all’ambiente e consente di vivere la propria città in maniera più sana ed equilibrata.

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

L’acqua è la nostra compagna di vita, quasi “invisibile” nei paesi ricchi e sviluppati: aprire il rubinetto è un gesto scontato per noi che siamo abituati ad averne grande disponibilità. A Genova l’approvvigionamento di un bene così fondamentale non è mai venuto a mancare, già in epoca romana l’importanza dell’acqua richiese interventi mirati alla sua distribuzione nel tessuto urbano. La necessità di acqua potabile, peraltro una problematica costante dal Medioevo all’età moderna, spinse i genovesi a individuare strategie opportune in grado di garantire delle risposte mirate alle nuove esigenze di igiene e decoro urbano. È così che nasce l’Acquedotto storico, una imponente opera architettonica che per quasi nove secoli ha consentito il rifornimento della linfa vitale dell’Universo al capoluogo ligure! Nel centro storico di Genova, la “Via dell’Acqua” resta mimetizzata nel tessuto urbano della città, fino al Porto Antico. Un'esperienza di scoperta, impegno e condivisione con un Accompagnatore Turistico, alla ricerca delle tracce dell’antico Acquedotto storico che si confonde con le case e parti di strade.

È importante ricordare che se oggi è possibile conoscere e ammirare questo percorso, unico nel panorama italiano, è grazie ai volontari della Federazione Acquedotto Storico di Genova, che hanno migliorato la percorribilità dell’itinerario e la vivibilità e la qualità degli spazi che si trovano lungo la Via dell’Acqua!

Le tappe

Piazza Manin: luogo del ritrovo / Passo dell’Acquidotto e inizio Strada di Circonvallazione a monte / Diramazione dell’Acquedotto storico detto delle Fucine che passando dal Convento dei frati Cappuccini alimentava i giochi d’acqua di Villa Di Negro / Funicolare di Sant’Anna / Salita Santa Caterina / Fontane Marose / Piazza De Ferrari / I cannoni di Porta Soprana / Piazza delle Lavandaie / I lavatoi di Salita Coccagna / Passo delle Murette / Via Ravasco / Piazza Sarzano / Campopisano / Vico Chiuso San Salvatore / Mura delle Grazie / Porta di Vacca / Piazza dei Truologi di Santa Brigida

Dati tecnici e logistici dell'escursione

L’itinerario vede la partecipazione di un Accompagnatore Turistico, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche storico-culturali dell'area visitata.

Data: sabato 21 maggio

Tipologia itinerario: trekking urbano fruibile con i mezzi pubblici.

Quota di partecipazione escursione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di un Accompagnatore Turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo.

Iscrizione obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza per la ricevuta fiscale. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento ore 11:00 presso in Piazza Manin. Fine escursione ore 16:30 – 17:00 circa presso Porta di Vacca e

Pranzo al sacco. Difficoltà: Semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

Dislivello: trascurabile

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento da escursionismo