"Sguardi", tre giorni di spettacoli, visite guidate, laboratori, dj set nel centro storico

Nel weekend di Halloween, "Sguardi", il progetto del nuovo Sestiere del Molo si apre alla città di Genova.

Saranno tre giorni di spettacoli, visite guidate, laboratori, dj set e molto altro.

Programma:

Venerdì 29 ottobre

14.30-17:30 | Al Chiostro di Santa Maria di Castello | "Sguar[d]i" sull'educazione stradale e l'utilizzo responsabile dei mezzi per la micromobilità. A cura di Circolo Vega (Laboratorio per bambini).

15.30 | Piazza Lavandaie/Porta Soprana/Via Ravecca | "Fantasmagorico", percorso alla scoperta del Sestiere del Molo per bambini. A cura di Coop. DAFNE Impresa Sociale. Prenotazioni a www.sestieredelmolo.org

15.30-17.00 | Piazza Sarzano | "Sport in piazza", laboratorio per bambini di animazione sportiva (5-18 anni). A cura di UISP. Accesso libero.

16:10 | Partenza da Piazza Teresa Mattei | "Street Parade Halloween", a cura di Teatro Scalzo. Una parata per le vie del centro con acrobati e circensi. Accesso libero.

16-18 | Giardini Rotondi | Laboratori espressivi Intorno al libro "Letture Stregate" e "Mostri fantastici e dove trovarli". A cura di Coop Soc Coserco e Circolo Vega Arciragazzi. https://fb.me/e/5KYQE3xvk

16 - 18 | Giardini Rotondi | Offerta d'iscrizione gratuita biblioteca digitale Digi-Tales per bambini e ragazzi dai 0 ai 18 anni e iscrizione alla Biblioteca Digitale per Anziani. Una biblioteca digitale per tutti, a cura di Circolo Vega Arciragazzi. https://fb.me/e/1fzcUJ29g

16.00-19 | Piazza dei Tessitori | "Emporio Alimentare": Distribuzione alimentare e questionari dell'emporio solidale. A cura di Ce.Sto ODV, RIOT Coop, ANPI Sezione Teresa Mattei, Genova Solidale. Accesso libero.

Info: https://bit.ly/3CaxJxH

16.30-18.30 | Partenza da Piazza Lavandaie e itinerante | "Scherzetti e dolcetti tra fantasmi, miti e leggende". Laboratorio itinerante per bambini. Girando per le piazze i bambini ascolteranno storie e faranno dolcetto e scherzetto. A cura di Il Cesto coop. soc., Coop. Dafne Impresa Sociale.

18.00 - 22.00 | Vico del Fico 55 | Electropark Dj Set (evento musicale), a cura di Forevergreen. Accesso libero.

18.30- 20 | Partenza da Via Garibaldi, poi itinerante) "Ghost Tour", a cura di Circolo Culturale fondazione Amon. Accesso gratuito su prenotazione dalle 18.30 ogni mezz'ora fino alle 20 (ultimo tour) - max 40 persone per ogni turno. www.ghosttour.it

19-22.00 | Giardini Luzzati | Usb - Universal Serial Brief, un evento promosso da una rappresentanza di dottorandi e ricercatori di Architettura e Design dell’Ateneo genovese con dj set musicale. Ingresso Libero.

21-23.00 | Giardini Luzzati | Inaugurazione del circolo Giardini Luzzati dopo i lavori di ristrutturazione. Ingresso Libero.

Sabato 30 ottobre

10.00 | Piazza Lavandaie | "4 passi nel Medioevo: mura, torri e cattedrali nel Sestiere del Molo", visite del Sestiere a cura di Coop. Dafne Impresa Sociale. Prenotazioni su www.sestieredelmolo.org

10-13; 15-17 | Piazza San Donato | Visita guidata alla Chiesa, al museo e al Campanile di San Donato, a cura di Coop. Dafne e Cesto. Gruppi da 5 persone, durata della visita un'ora. Prenotazioni su www.sestieredelmolo.org

11.30-13; 14-15.30; 16-17.30 | Al Chiostro di Santa Maria di Castello | "Il bestiario immaginario 3D", laboratorio di stampa 3D per bambini 6-10 anni. A cura di Coop Laboratorio (Madlab). Max 10 partecipanti, prenotazioni www.madlab2.it.

15.00-16.30 | Piazza San Donato | "Guaguas De Pan" (Halloween secondo la tradizione dell'Ecuador). Laboratorio per bambin* dai 6 anni in su, volto alla creazione di pupazzetti di pane. A cura di Suq Genova e Coop. Pandora. Prenotazione a 329 2054579; teatro@suqgenova.it

15.30-17.00 | Piazza Sarzano | "Sport in piazza", laboratorio per bambini di animazione sportiva (5-18 anni). A cura di UISP. Accesso libero.

15.30-16.30; 17-18 | "Al Chiostro" di Santa Maria di Castello.| "Storie di paura e coraggio", laboratorio per bimb* da 0 a 6 anni. A cura di Coop. Sociale Mignanego.

15.30 | Piazza Lavandaie | "FANTASMAgorico", percorso alla scoperta del Sestiere del Molo per bambini. A cura di Coop. DAFNE Impresa Sociale. Prenotazioni a www.sestieredelmolo.org

16 - 18.30 | Salita del prione 26 |

"Meet The Mother of All Witches" performance a cura di Lilith e Riot Coop

18.00-19.00 | Piazza Rostagno | "Ritornerai", spettacolo musicale teatrale sul femminicidio. Evento a cura di Coop. Riot & Monica Rossi Project

19.00- 20.30 | Giardini Luzzati | "Wave: aperitivo e dj set, a cura di Coop Riot per Wave.

Domenica 31 ottobre

10.00 | Piazza Lavandaie e itinerante | "4 passi nel Medioevo: mura, torri e cattedrali nel Sestiere del Molo", visite del Sestiere a cura di Coop. DAFNE Impresa Sociale. Prenotazioni su www.sestieredelmolo.org

[L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia].

15-17 | Piazza San Donato | Visita guidata alla chiesa, al museo e al campanile di San Donato, a cura di Coop. Dafne e Cesto. Gruppi da 5 persone, durata della visita un'ora. Prenotazioni su sestieredelmolo.org

[L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia].

* Le visite continuano anche il giorno 1 Novembre dalle 15 alle 17. Prenotazione sul sito sopra.

15.00-18.00 | Giardini Luzzati | Adoband: live set e presentazione attività, concerto e presentazione dei laboratori musicali per ragazz* a partire dai 13 anni. A cura di Trillargento. Accesso libero.

[L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia].

15.00-16.30 | Piazza San Donato | "Guaguas de pan" (Halloween secondo la tradizione dell'Ecuador). Laboratorio per bambin* dai 6 anni in su, volto alla creazione di pupazzetti di pane. A cura di Suq Genova, e Coop. Sociale Pandora. Prenotazione a 329 2054579; teatro@suqgenova.it

[L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia].

15-19.00 | Piazza Valoria | "Una mostra da urlo - Esposizione Viviana Giovannini". A cura di Pepita Ramone

15.30 | Piazza Lavandaie | "FANTASMAgorico", percorso alla scoperta del Sestiere del Molo per bambini. A cura di Coop. DAFNE Impresa Sociale. Prenotazioni a www.sestieredelmolo.org

[L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia].

15.30-17.00 | Piazza Sarzano | Sport in piazza, laboratorio per bambini di animazione sportiva (5-18 anni). A cura di UISP. Accesso libero. [In caso di pioggia l'evento sarà annullato].

20.00 | Giardini Luzzati | Riapertura da paura: jam session per l'inaugurazione del circolo Luzzati. Serata musicale aperta a tutti! [L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia].

21.00 | Teatro della Tosse | Le eccellenti, spettacolo di teatro per adulti.

[L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia].

*Lo spettacolo sarà in scena anche il giorno 1 novembre.