Torna la sfilata di gentildonne e gentiluomini, l'evento benefico tra moto ed eleganza

Si avvicina l’appuntamento diventato un classico per tanti motociclisti: il Distinguished Gentleman’s Ride. Evento benefico in programma domenica 21 maggio che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro alla prostata che anche quest’anno vedrà impegnati gentiluomini e gentildonne in tutto il mondo in una corsa che in realtà è una gara di solidarietà e di eleganza.

A Genova la sfilata è organizzata da Cafe Racer Genova - il gruppo di appassionati di motociclette classiche e modern classic nato a Genova nel 2011 con la passione dei motori e delle moto vintage anni Sessanta - e l’obiettivo è superare i tremila euro che è quanto raccolto lo scorso anno.

I partecipanti per l’occasione devono sfoggiare abiti eleganti possibilmente vintage, per i gentiluomini baffi e barbe sono particolarmente graditi (anche finti). Il look si dovrà ispirare agli anni Cinquanta e Sessanta così come le moto, le vespe e le lambrette che saranno protagoniste.

Come partecipare: per iscriversi basta possedere una moto classica o classica moderna (café racer, scrambler, bobber, custom), vespe o lambrette e sfoggiare un abito elegante. Ci si iscrive sul sito www.gentlemansride.com, si seleziona il “ride” di Genova, si fa una donazione e si avrà il dettaglio del percorso che si seguirà domenica 21 maggio.

Per gli iscritti l’appuntamento è alle 10 in piazza della Vittoria - angolo Caravelle per il concentramento e le foto; la partenza è fissata intorno alle 11 con destinazione largo Gozzano dove grazie alla collaborazione con i Civ Cantore e Dintorni, Civ Ville Storiche, Civ Il Rolandone, Civ Sampierdarena ci sarà la possibilità di bere e mangiare piatti caldi e freddi. Ad accogliere l’arrivo della sfilata ci sarà la musica del dj Dr Strange che si alternerà con i due gruppi che suoneranno: i Lolita e The Shooting Lobster.

Come tutti gli anni sarà possibile aggiustarsi barba e capelli grazie a Top Hair e Proraso e sarà possibile provare le ultime novità di casa Triumph grazie alla presenza di Biemme Moto. Nel pomeriggio ci sarà l’esibizione di skate surf e per i più temerari la gara di braccio di ferro. Saranno anche premiate le due moto più belle e la coppia più elegante.

I numeri del DGR: In Italia le città che prendono parte all’evento sono 48, ma nel mondo sono più di 700 con oltre 100mila motociclisti impegnati in una raccolta che in più di dieci anni ha superato 37 milioni di dollari. Genova, dal 2014 primo anno in cui Cafe Racer Genova ha organizzato l’evento, ha raccolto 21mila dollari.

«Quest’anno si torna nel ponente genovese - raccontano Roberta Veri e Mauro Vigo del Cafe Racer Genova - dopo diversi anni che siamo rimasti in zona centro abbiamo deciso di fare tappa a Sampierdarena in un luogo particolarmente bello ed evocativo: lo spazio tra villa Bellezza e villa Fortezza. Quale miglior luogo per celebrare l’eleganza e la bellezza delle nostre moto! Quello che raccomandiamo a tutti è di partecipare ma soprattutto di donare: i genovesi si sono dimostrati sempre generosi. Ci contiamo anche per quest’anno».

Cosa è il Distinguished Gentleman’s Ride: Il Distinguished Gentleman's Ride è stato fondato a Sidney, in Australia, da Mark Hawwa che si è ispirato ad una foto di Don Draper, protagonista di Mad Men, a cavallo di una moto classica con addosso il suo abito migliore. Mark decise che un giro in moto a tema sarebbe stato un ottimo modo per combattere lo stereotipo, spesso negativo, dei motociclisti e, allo stesso tempo, per connettere le comunità motociclistiche.

Nel 2012 - primo anno - si registrano 3mila partecipanti in 64 città; l’anno successivo nasce l’idea di raccogliere fondi per una buona causa: la ricerca contro il cancro alla prostata, i partecipanti sono 11mila in 147 città e vengono raccolti 277mila dollari. Il 2014 è l’anno in cui l’evento diventa mondiale: 20mila partecipanti in 257 città di 58 paesi e vengono raccolti 1,5 milioni di dollari.

Da allora, la terza domenica di maggio, in tutto il mondo dall’Albania al Venezuela, dalle Filippine all’Uruguay, fino a Sydney in Australia c’è un gentiluomo e una gentildonna che si prepara per partecipare al Distinguished Gentleman’s Ride!