"Una settimana con": la rubrica delle biblioteche genovesi è dedicata a Toni Ungerer

La protagonista della settimana è lo scrittore francese Toni Ungerer (Strasburgo 1931- Cork 2019) grande maestro dell’illustrazione e della grafica internazionale. Tra i suoi albi illustrati per l’infanzia ricordiamo I tre briganti, Rufus, Crictor, Tremolo, L’uomo della luna e Otto.

Toni Ungerer ha ricevuto diversi premi internazionali e nel 2000 è diventato ambasciatore presso il Consiglio d’Europa per l’educazione e l’infanzia.

Nel corso della sua carriera, oltre alle illustrazioni e alla scrittura, si è cimentato nell’ambito della pubblicità, del collage, della scultura e del design architettonico. Ungerer si distingue per i suoi toni satirici e per i suoi riferimenti agli aspetti socio-politici che hanno spaccato la seconda metà del XX secolo. La guerra vissuta durante l’infanzia lo ha profondamente segnato, portandolo a schierarsi contro ogni tipo di violenza o ingiustizia. In particolare si è battuto contro la guerra in Vietnam, contro i pregiudizi politici e ha partecipato a campagne per il disarmo nucleare e per l’ecologia.