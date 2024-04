Rapallo, arriva la Settimana dello Sport 2024

Dal 12 al 22 aprile si svolgerà a Rapallo la Settimana dello Sport 2024, promossa dal Comune di Rapallo e organizzata da Portofino Coast Incoming.

Il fitto programma della manifestazione è stato presentato presso l’Istituto Liceti di Rapallo, nel corso della quale sono intervenuti il Sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, il Vicesindaco Filippo Lasinio, il Consigliere delegato allo Sport Vittorio Pellerano, il Professore dell’Istituto Liceti di Rapallo Diego Ravera e il Dirigente scolastico Sonia Maranci, la Vice-Preside dell’Istituto Comprensivo Rapallo-Zoagli Elisabetta Ricci, Fabrizio Pagliettini Direttore del Circolo Golf e Tennis di Rapallo ed Enrico Orio di Portofino Coast.

La Settimana dello Sport si aprirà venerdì 12 aprile alle ore 9:30 con la consueta cerimonia inaugurale al Chiosco della Musica e con la sfilata che raggiungerà la Casa della Gioventù. Il programma della settimana comprende attività sportive di percorso misto, gioco a palla in gabbia per le scuole primarie; nuoto, tennis, basket, calcio, pallavolo, bocce, padel, golf e orienteering per le scuole secondarie di primo grado. Lunedì 22 aprile avrà luogo la cerimonia conclusiva presso la Casa della Gioventù.

Gli studenti dell’Istituto Liceti - coadiuvati dai Docenti responsabili - si sono occupati della definizione del percorso misto per le classi prima e seconda della primaria, dell’attività sportiva “Palla in Gabbia” per la terza, quarta e quinta della primaria e hanno ideato il gioco Flipper che coinvolgerà le

rappresentative della classe prima della secondaria di 1° grado. In conferenza stampa sono state inoltre presentate due significative novità che riguardano questa edizione della Settimana dello Sport: l’importante attività integrativa rivolta agli alunni della secondaria di 1° grado, che vedrà la proiezione di un filmato sul tema della disabilità in ambito sportivo; un intero pomeriggio - quello di sabato 20 aprile - che sarà dedicato alla riscoperta e al valore dei

giochi storici: tiro alla fune, corsa nei sacchi e staffetta.

Un sentito ringraziamento è stato espresso dai partecipanti verso le 15 Società Sportive che contribuiranno all’evento, all’Istituto Liceti, ai Comitati Genitori e agli insegnanti, agli Istituti Scolastici cittadini, alla Polizia Municipale, all’Associazione nazionale Carabinieri e a tutte le Associazioni di volontariato locali che contribuiscono all’organizzazione della manifestazione.