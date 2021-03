Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica: consulenze gratuite a Genova

Dal 13 al 21 marzo 2021, torna per la ventesima edizione la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO), promossa in tutta Italia dalla Lega Italiana per la lotta contro i Tumori.

La campagna diffonde il valore della prevenzione oncologica come metodo di vita, attraverso la promozione di corretti stili di vita tra cui uno stile di vita attivo e dinamico ed, in particolare, la sana alimentazione.

Le iniziative a Genova:

Campagna social #previenimangiando

Dal 13 al 21 marzo si potrà pubblicare la foto di ciò che si ha cucinato, scrivendo il perché della scelta sana, e accompagnando la foto con gli hashtag ‪#‎previenimangiando e #liltgenova.

Verranno così diffusi i valori e la cultura del fare prevenzione attraverso un’alimentazione attenta e sana: la nostra prima alleata per difendere la salute.

Eventi online

Dal 15 al 19 marzo su sito e sui social Lilt Genova propone una serie di contenuti online preparati in collaborazione con la dr.ssa Carolina Mantero dietista Lilt, il personal trainer Andrea Palli (meglio conosciuto come “Il Coach al femminile”) e la dottoressa Daniela Minetti, Dietista di “A Tavola con la Dietista”, che tratteranno il tema dell’alimentazione con lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione come stile di vita.

Lunedì 15 marzo ore 19.00 "La ricetta in diretta" con la food blogger Valentina Scarnecchia sui canali Instagram e Facebook che cucinerà per Lilt Genova una ricetta di pesce gentilmente offerto da Giopescal.

Dal 15 al 19 marzo – Istituto Marco Polo, Via Sciaccaluga 9 – per tutta la settimana il Servizio “Progetto Panino” interno all’istituto alberghiero sarà finalizzato alle attività di Prevenzione Oncologica Lilt.

Consulenze gratuite

Mercoledì 24 marzo, ore 9.00/13.00 – Poliambulatorio Lilt Via Bosco 31/10 – Consulenze gratuite con la Dietista Lilt, Carolina Mantero e il Personal trainer Andrea Palli. È possibile prenotarsi chiamando lo 0102530160 a partire dal 15 marzo.