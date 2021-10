La Settimana della Pizza da Eataly con grandi maestri e giovani artigiani del settore

Dal 18 al 24 ottobre le pizzerie di Eataly ospiteranno la Settimana della Pizza, un evento che nasce per celebrare un piatto culto della nostra tradizione culinaria. Durante questa settimana sarà possibile fare un viaggio tra i sapori e le varietà delle molteplici forme che la pizza può assumere: alla pala, al padellino, sottile, napoletana e tante altre declinazioni regionali; ed esplorare il mondo della pizza tra tradizione e innovazione.

La Settimana della Pizza è una kermesse che coinvolgerà Eataly Torino, Roma, Milano, Genova, Firenze e Trieste, durante la quale saranno presenti grandi maestri e giovani artigiani del settore, con l’obiettivo di proporre punti di vista diversi e nuove interpretazioni. Tra i maestri pizzaioli che parteciperanno all’edizione 2021 di Eataly Genova ci saranno anche Giacomo Devoto di Officine del Cibo (Sarzana, La Spezia), Matteo Moretti della Pizzeria Lo Scalo (Pieve Ligure, Genova), Domenico Martucci della Pizzeria Osteria Per Bacco (La Morra, Cuneo), Fabio Ciriaci di Gusto Madre (Alba, Cuneo) e Stefano Vola di Vola, Bontà per Tutti (Castino, Cuneo).

Per i più golosi, in parallelo alle serate con i maestri pizzaioli, Eataly Genova ospiterà l’evento Fuori Misura. Dal 18 al 22 ottobre solo a cena e il 23 e 24 a pranzo e cena, sarà possibile gustare deliziosi metri di pizza preparati dai maestri pizzaioli di Eataly e accompagnarli con litri di birra, vino o Spritz. L’iniziativa sarà l’occasione per condividere un ricco palinsesto di serate a tema che consentiranno al pubblico di appassionati e non di degustare ricette insolite e proposte d’autore, ma anche di poter comprendere nuove tendenze e scelte sugli ingredienti che caratterizzeranno il futuro della pizza.

Tra le proposte didattiche della Settimana della Pizza, non mancheranno laboratori didattici dedicati ai segreti della pizza perfetta e a come realizzare in casa un impasto a regola d’arte. A condurli i maestri pizzaioli ospiti della settimana (per maggiori informazioni o prenotazioni: www.eataly.it).

Le serate si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di sicurezza.

Tutti gli aggiornamenti sulle pagine di Facebook e di Instagram di Eataly Genova.

Per ulteriori info e prenotazioni telefonare al 342 3924638.

