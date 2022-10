Arriva la "Settimana del Mistero": visite guidate tra fantasmi e leggende con gran finale in piazza Matteotti

Quest’anno, in occasione delle festività di Ognissanti, Genova si prepara alla “Settimana del mistero” e agli attesi “Ghost tour”, ideati dal 1997 dal Circolo Culturale Fondazione Amon APS: visite guidate in città, storie di fantasmi, leggende e racconti curiosi, alla scoperta di miti e personaggi della storia di Genova antica. I tour sono prenotabili al link https://www.exploratour.it/ghosttour/

Mostre, spettacoli e conferenze sono ad ingresso libero e gratuito. Per condividere la propria esperienza, foto e video realizzati durante la “Settimana del mistero” sarà possibile utilizzare l’hashtag #ghosttour.

“Quella dei Ghost tour è una formula ormai collaudata, che quest’anno abbiamo voluto arricchire e ampliare, arrivando a coprire una intera settimana di eventi, visite guidate, animazione per bambini e spettacoli, coinvolgendo associazioni e figuranti del nostro territorio- dichiara l’assessore alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli- Una delle novità di quest’anno saranno le visite guidate che da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre abbiamo destinato ad alcune scuole del territorio cittadino, coinvolgendo oltre 250 bambini. Far conoscere ai più piccoli le feste e le tradizioni della propria città, e insegnargli a riconoscere i tratti della cultura del proprio territorio, è un modo per gettare le basi dell’appartenenza ad una comunità e alle sue tradizioni. E poi grande attesa per i Ghost Tour: visite alla scoperta di vecchi e nuovi misteri per le vie e le piazze del centro antico. Una settimana ricca di eventi che animeranno i caruggi portando i visitatori, grandi e piccoli, alla scoperta delle nostre leggende e della nostra storia antica, quest’anno per la prima volta anche in dialetto genovese”.

“Ogni anno è per il Municipio un bel momento quello in cui il Ghost Tour anima le vie del centro storico di grandi e piccini portandoli a scoprire leggende ma soprattutto luoghi della città magari non sempre conosciuti – dice il presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù - . Sono contento che il Ghost Tour negli anni aumenti sempre le iniziative, segno di attenzione e di interesse da parte non solo dell'amministrazione ma di tutti i cittadini”

Il programma completo della “Settimana del Mistero Ottobre 2022” prevede: da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre visite guidate destinate alle scuole genovesi; da martedì 25 ottobre alle 18, fino a lunedì 31 ottobre, nel cortile di Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9, la mostra fotografica “Ghost Tour: Istanti In Scena” di Sara Castagnasso, a cura di Associzione APS Liberamente.

Sabato 29 ottobre a partire dalle ore 15 Ghost Tour Kids. Alle ore 17:30 “Presenze al Crepuscolo” nel Salone di Rappresentanza Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9, recital a tre voci sulle leggende di Genova e del Genovesato con testi di Marco Alex Pepè, letture e interpretazioni di Lucia Vita e narrazioni di Marco Alex Pepè, Eliano Calamaro al violino, ingresso libero fino a esaurimento posti.

Domenica 30 ottobre alle ore 17:30 Conferenza dibattito “Le Tradizioni del Tempo dei Defunti tra Sacro e Profano” nel Salone di Rappresentanza Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9. Un incontro fra esponenti del mondo laico e del mondo religioso, al fine di far chiarezza su alcuni quesiti di cui spesso si parla senza le opportune conoscenze. Con don Fully Doragrossa (Sacerdote), Paolo Giardelli (antropologo culturale) e Piero Mura (cultore della materia). Ingresso Libero fino a esaurimento posti.

Lunedì 31 ottobre alle ore 19:30 prenderà il via il Ghost Tour nel centro storico. Al termine, alle 21:30 in piazza Matteotti, tra musicisti e coreaografie e ballerini, i musical saranno protagonisti: si svolgerà “Hocus Zena”, uno spettacolo in cui lo spettatore verrà trasportato, in un viaggio attraverso vari musical e canzoni famose ispirati ai fantasmi e al mistero. Compagnia Teatrale Temps Clar APS in collaborazione con la scuola di musica Musicò e i danzatori di Knude Kollective. L'ingresso alla piazza è libero.

Tutto il programma è a cura di Circolo Culturale Fondazione Amon APS. Per informazioni: fondazioneamon@live.it - www.ghosttour.it