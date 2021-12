Indirizzo non disponibile

La settimana del business dal 27 al 31 dicembre, webinar gratuiti sul web marketing.

L’agenzia di Web Marketing Web Leaders, in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo, presenta con la sua “Business Week” una serie di webinar gratuiti che offrono soluzioni e metodologie mirate, volte al miglioramento e all’espansione delle aziende tramite il web.

Il programma

Lunedì 27 dicembre ore 15

Webinar gratuito live: come generare potenziali clienti in 24 ore per alzare subito le tue vendite a cura di Paolo Mason, consulente di web marketing

Martedì 28 dicembre ore 15

Webinar gratuito live: Come puoi rendere redditizio il tuo marketing? - Il metodo scientifico per ottenere un ritorno sull'investimento a cura di Paolo Licata, consulente di Web Marketing

Mercoledì 29 dicembre ore 15

Webinar gratuito live: Come trovare potenziali clienti velocemente tramite TikTok, il social del momento a cura di Stefania Mazzucato, vice direttore e responsabile commerciale di Web Leaders

Giovedì 30 dicembre ore 15

Webinar gratuito live: Cyber security, scopri l'importanza di proteggere la tua azienda a cura di Orfeo Sparelli, Security Manager e Proprietario di Videotecnica srl

Venerdì 31 dicembre ore 11

Webinar esclusivo: Raggiungi la vetta di Google - Seo, svelata la tecnologia segreta di Web Leaders a cura di Alessandro Sparelli, Esperto di Web Marketing e Titolare di Web Leaders

Informazioni e contatti

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:

Al seguente link: www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

Chiamando il 3280839558

Mandando un'email a info@webleaders.it