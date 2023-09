4° Sestri Rock & Blues Summer Festival - Memorial Piero De Luca

TNT Associazione Culturale in collaborazione con Ostaia Da-U Neo, con il contributo del Comune di Genova e il patrocinio del Municipio VI Medio Ponente organizza la IV edizione del SESTRI ROCK & BLUES SUMMER FESTIVAL - Memorial Piero De Luca.

SABATO 16 SETTEMBRE in Piazza Tazzoli - Ge Sestri Ponente

PAOLO BONFANTI BAND in concerto!

Inizio serata alle 17:30 con

- Roberto Ballerini & The Swing Insisters

- Andrea Giannoni & Davide Serini

- Old Shoes

- Ray Blues Experience

- Scaglia (Ritmo Tribale)

Saranno presenti gli stand:

- OSTAIA DA-U NEO (birra alla spina, vino e bibite)

- Ittiturismo all'Amo (frittura di pesce)

Presentano la serata

Michela Loprevite e Carlo Barbero

Direzione artistica

Fabio Ricchebono